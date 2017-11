Se acaba el tiempo para salvar la Tierra

(Tomada de la Red)

En 1992, más de 1.700 científicos, incluidos la mayoría de los ganadores del Premio Nobel, escribieron una advertencia urgente a la humanidad.El mensaje fue simple: si no tomamos medidas drásticas, la miseria humana prevalecerá y nuestro planeta será "irremediablemente mutilado". 25 años después, no han cambiado mucho las cosas.Por ello, más de 15.000 científicos procedentes de 184 países han firmado (y siguen firmando) un segundo aviso, en el que exponen que los humanos están en curso de colisión con el mundo natural, y si no se toman medidas inmediatas, no podremos evitar daños sustanciales e irreversibles a la Tierra.El cambio climático, la deforestación, la pérdida de acceso al agua dulce, la extinción de especies y el crecimiento de la población humana no hacen sino agravar aún más la situación. El bienestar humano se verá gravemente amenazado si no le ponemos remedio, explican los autores en el artículo publicado en la revista BioScience.Los científicos hacen un nuevo llamamiento a la sensatez: nos estamos quedando sin tiempoEn el estudio, liderado por el equipo de William Ripple, de la Universidad del Estado de Oregón (EE. UU.), los científicos revelan que la única materia que se ha abordado con éxito es la capa de ozono.El resto, en particular, la trayectoria actual del cambio climático, la deforestación y la producción agrícola, en particular el consumo de carne, son especialmente preocupantes.Los datosEl informe destaca una reducción del 26% en la cantidad de agua dulce disponible por habitante.Una reducción en la captura de peces salvajesUn aumento del 75% en el número de zonas muertas en los océanoUna pérdida de más de 121 millones de hectáreas de bosqueContinuos aumentos en las emisiones globales de carbono y en las temperaturas promedioAumento del 35% de la población humanaUna reducción del 29% en el número de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y peces.Respecto a esto último, el artículo advierte acerca del evento de extinción masiva que la humanidad ha desencadenado, el sexto en aproximadamente 540 millones de años, que coloca la biodiversidad de nuestro planeta en riesgo excepcional, indica Muy Interesante Como ejemplo alarmante, en Australia, la pérdida de biodiversidad es particularmente evidente. En 2017, Australia ocupa el segundo lugar del mundo en pérdida de diversidad biológica mundial, justo detrás de Indonesia, con la pérdida de hábitat como principal amenaza para la biodiversidad (la tala de árboles es inquietante).Gran parte de estas catástrofes ambientales se deben al aumento de la población en el planeta. Desde 1992, la población humana se ha disparado, aumentando en un 35%, lo que equivale a otros 2.000 millones de personas.Según las tendencias actuales, para 2050 la población humana podría aumentar a más de 9.000 millones de personas. Si no estabilizamos el número de personas, el estrés al que sometemos a nuestro entorno continuará empeorando y acabaremos condenándolo."Al no limitar adecuadamente el crecimiento de la población, reevaluar el papel de una economía enraizada en el crecimiento, reducir los gases de efecto invernadero, incentivar la energía renovable, proteger el hábitat, restaurar los ecosistemas, frenar la contaminación, detener la defaunación (reducción de grandes y medianos vertebrados) y restringir las especies exóticas invasoras, la humanidad no están dando los pasos urgentes necesarios para salvaguardar nuestra biosfera en peligro", exponen los autores.Pero no todo está perdido.Los científicos apuntan a la mejora del ozono como evidencia de que la humanidad puede implementar un cambio positivo cuando se lo propone."Pronto será demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestra trayectoria fallida", recalcan los científicos.Hace un cuarto de siglo, la humanidad ignoró colectivamente una advertencia urgente de los principales científicos del mundo.Ahora, el tiempo se está acabando, y no podemos permitirnos el lujo de seguir ignorando a los científicos y sus investigaciones.