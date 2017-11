Amazon producirá una serie de "El Señor de los Anillos"

(Tomada de la Red)

Algo que se venía rumoreando desde hace días y que ahora, por fin, se confirma: habrá serie de El Señor de los Anillos vía Amazon Prime.“Estamos honrados de poder trabajar con el Tolkien Estate and Trust, HarperCollins y New Line Cinema en esta colaboración televisiva, y emocionados de llevar a The Lord of the Rings a una nueva y épica jornada en Tierra Media”, ha dicho Sharon Tal Yguado, presidenta de Scripted Series, Amazon Studios.Lo de “nueva y épica jornada” no es una expresión vacía. La serie se desarrollará en la Tierra Media y servirá como precuela de la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson.Es decir, la trama explorará historias que tuvieron lugar en el universo creado por J.R.R. Tolkien antes de los acontecimientos ocurridos en La Comunidad del Anillo, la primera novela de la trilogía.De acuerdo con Variety, el arreglo para adaptar la saga de Tolkien se extenderá a lo largo de varias temporadas. El acuerdo de Amazon con Warner Bros. TV y Tolkien Estate también incluye un posible spin-off.De momento no se sabe nada sobre posibles showrunners o reparto. Tampoco se da ninguna referencia temporal para el estreno, aunque cabe suponer que la serie tardará (años) en llegar.Matt Galsor, representante de Tolkien Estate and Trust y HarperCollins, ha aprovechado el anuncio del acuerdo para lanzar unas palabras que parecen querer tranquilizar a los fans más suspicaces.“Sharon y el equipo de Amazon Studios tienen ideas excepcionales para llevar a la pequeña pantalla historias no exploradas basadas en los escritos originales de J.R.R. Tolkien”. Con información de PLAYGROUNDMAG.NET