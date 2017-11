Estos son los teléfonos que dejarán de usar WhatsApp

(Tomada de la Red)

Si usted tiene un dispositivo móvil con sistema operativo BlackBerry, BlackBerry 10 y Windows Phone 8.0 (o inferior), debe cambiar de celular este año para continuar usando esta mensajería instantánea.



Como lo había anticipado WhatsApp desde el año pasado, esta aplicación no podrá usarse en algunos celulares a partir del 31 de diciembre de 2017.



Si usted tiene un dispositivo móvil con sistema operativo BlackBerry, BlackBerry 10 y Windows Phone 8.0 debe cambiar de celular este año para poder seguir usando WhatsApp.



Además, si tiene Nokia S40 o un teléfono con versión del sistema operativo Android 2.3.7 o anteriores, debe ir alistándose, porque estos dispositivos también se verán afectados después del 31 de diciembre de 2018, y del 1 de febrero de 2020, respectivamente.



De hecho, WhatsApp aclaró que debido a que ya no están desarrollando funciones para esas plataformas, algunas podrían dejar de funcionar en cualquier momento.



"Mirando hacia el futuro, queremos enfocar nuestros esfuerzos en las plataformas móviles que la gran mayoría use", aconsejando a sus usuarios que, para usar la app de forma óptima, adquieran teléfonos Android, iPhone o Windows Phone en versiones más recientes. Con información de INFORME21.COM