Firefox Quantum, un navegador que promete ser rápido y ligero

(Agencias)

Después de mucho tiempo en el que Chrome ha sido el "rey" en el uso de navegadores web, la compañía Mozilla ha presentado el que puede ser un digno competidor del buscador con la primera versión oficial de Firefox Quantum.



"Es un Firefox completamente nuevo, creado para cargar las páginas más rápido, ofrecer un desplazamiento más suave, y cambiar entre pestañas más rápido", afirma un texto que nos da la bienvenida.



"Estas actualizaciones de rendimiento vienen junto con un diseño moderno e intuitivo. Comience a navegar y experiméntelo por sí mismo: el mejor Firefox hasta ahora", agrega.



Una característica a destacar además del rediseño del logo y otros aditamentos visuales, es que de acuerdo con Mozilla, Firefox Quantum consume 30% menos de memoria que Google Chrome.



La razón por la cual consume menos memoria es porque mientras Chrome abre un proceso por pestaña, Firefox Quantum crea cuatro procesos para todos los contenidos de las páginas y no suma ninguno más.



Al optimizar los recursos y reutilizarlos consigue que no aumente la velocidad de carga.



De igual forma, el nuevo navegador se compromete con la privacidad de sus usuarios, así que además de incluir la navegación privada, también ofrece no recordar páginas visitadas, no guardar cookies, tampoco búsquedas ni archivos temporales y añade la protección contra el rastreo.



Esto significa, que estaremos a salvo de las webs que usan rastreadores que monitorizan nuestra actividad a través de internet.



Otros cambios son:



Poder introducir la fecha y hora de manera manual



Soporte para decodificación de vídeo AMD VP9



Adiós al botón de compartir que aparecía en la barra de tareas



Disponible un sistema de "auto-scroll"



El navegador es compatible con Windows 10, macOS High Sierra, Linux, Android Oreo y iOS 11 y puedes descargarlo aquí.