NASA declaró no tener presupuesto para llevar humanos a Marte

(Tomada de la Red)

La NASA lleva años hablando de llevar humanos a Marte y ha estado publicando actualizaciones de sus planes para llegar ahí.Pero, desafortunadamente, el jefe de vuelos espaciales humanos de la NASA, William H. Gerstenmaier, acaba de anunciar que la agencia no puede llegar a su meta con el presupuesto actual, indica Muy Interesante Esencialmente, el cohete SLS y la nave Orion han costado mucho a la agencia. Como resultado, la NASA ni siquiera ha sido capaz de comenzar a diseñar vehículos para aterrizar en Marte o ascender desde la superficie.Los próximos movimientos de la NASA dependerán de la financiación.Gerstenmaier indicó que la agencia podría estar interesada en una misión de exploración de la Luna - una que es más extensa que el plan actual para construir el Pórtico de Espacio Profundo en la órbita de la Luna.Más allá de ser una plataforma de lanzamiento para la exploración espacial, la plataforma podría "apoyar un programa extenso de la superficie de la luna", dice Gerstenmaier.Un esfuerzo en conjuntoAfortunadamente para nuestros sueños del Planeta Rojo, no sólo depende de la NASA. Llevar al humano a Marte es un esfuerzo de equipo.Agencias como la NASA están a merced de los estados de ánimo políticos y las restricciones presupuestarias, por lo que necesitan hacer todo lo posible con los recursos que hay.Una forma de maximizar el impacto es asociarse con empresas privadas.Este mes Elon Musk anunció que podríamos estar recibiendo una actualización sobre la misión de SpaceX Mars en septiembre en el Congreso Astronáutico Internacional (IAC) en Australia.Sin embargo, por ahora, SpaceX ha fijado una fecha límite de 2018 para una misión no tripulada de Marte y 2025 para una misión tripulada. Boeing y Blue Origin también planean poner a los seres humanos en Marte.