¿Cómo medir la calidad de vida en adultos mayores?

Investigadores del área de posgrado de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) desarrollaron una propuesta de modelo explicativo para la medición de la calidad de vida de adultos mayores.



“Esta investigación fue un estudio cuantitativo que se realizó en la ciudad de Saltillo, Coahuila; se trabajó con más de 500 adultos mayores, todos en comunidad, es decir, que no están institucionalizados, que no pertenecen a ninguna casa de reposo o centro de atención hospitalario donde permanezcan, todos están abiertamente en comunidad y son funcionales y activos en sociedad”, detalló el doctor José González Tovar, profesor investigador del área de posgrado de la Escuela de Psicología, unidad Saltillo, de la UAdeC.



Este proyecto toma como referencia la definición de salud otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1948, como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad.



“El propósito de esta investigación fue realizar una evaluación-exploración de los indicadores de calidad de vida con una orientación subjetiva para determinar aquellos indicadores, aquellas variables que caracterizan la vida del adulto mayor y, posteriormente, construir un modelo que explique la calidad de vida, además de validar una herramienta para la evaluación de estos indicadores y de ese modelo”, explicó el especialista González Tovar.



De acuerdo con el investigador, a diferencia de otros estudios, esta investigación se enfoca en aspectos de funcionalidad, tanto social como física del adulto mayor, pero sin poner en el centro de atención los aspectos de las patologías, ya que el abordaje que siempre se hace del adulto mayor es cómo vive a partir de la enfermedad. Siempre en la etapa del adulto mayor hay una correlación muy importante sobre cómo vive con enfermedades, sobre todo en el caso de México, o más en el caso Coahuila donde existe un alto índice de enfermedades como la diabetes, obesidad, cáncer y otro tipo de enfermedades crónico degenerativas.



“Nos olvidamos por un momento de la patología y nos enfocamos en saber cómo enfrenta la vida cotidiana, cómo se apoya para enfrentar todos los aspectos de su cotidianidad y hasta qué punto el adulto mayor tiene control de su vida, que es uno de los aspectos más relevantes y que más valoran: la autonomía y el control que ellos tengan sobre su vida”, indicó el doctor González Tovar.

--Autonomía, bienestar, autodeterminación...



La propuesta presenta diversos indicadores o variables, a partir de dimensiones trascendentes en la vida de los adultos mayores como son: bienestar general (cuenta con 14 indicadores), necesidades económicas (ocho indicadores), redes de apoyo (seis variables), trabajo y ambiente (cuatro indicadores), autonomía (siete indicadores), bienestar intrasubjetivo (cinco variables) y autodeterminación y plan de vida (15 indicadores).



La propuesta de calidad de vida para la vejez integra de manera independiente estos siete factores, cada uno aparentemente aporta a la calidad de vida pero no existe relación de dependencia a partir de los diferentes indicadores.



“Lo que vamos a aportar con este trabajo es brindar esa herramienta para que se puedan hacer evaluaciones desde psicología.



Pero también se pueden hacer desde el trabajo social, que se enfoca en aspectos familiares, también desde el cuidado de la salud, tanto en enfermería y geriatría, como una herramienta de evaluación o de clinimetría para determinar en qué estado están los adultos mayores que llegan a atención médica, cuidados de salud en general o en salud mental”, precisó el investigador González Tovar.



A futuro se busca extender la validación del proyecto más allá de la muestra hecha en el estado de Coahuila, para lograr ciudades integrales en la atención hacia los adultos mayores. Se han hecho muestreos en lugares como Zacatecas, Zacatecas; Mérida, Yucatán, y la municipalidad de Providencia en Santiago de Chile a nivel internacional.



“Lo que sigue en este momento es construir el modelo y empezarlo a validar culturalmente, que tenga relevancia cultural, que tenga aplicabilidad en otros contextos, extender las muestras y continuar con el trabajo de la herramienta para ir afinándolo año con año”, destacó el doctor González Tovar.