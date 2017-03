Así viaja el turista 3.0

(Tomada de la Red)

Lo que hasta hace no muchos años nos parecía imposible, hoy está al alcance de nuestra mano sin demasiado esfuerzo. Uno de los sectores que ha evolucionado, debido a las posibilidades casi ilimitadas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, es el turístico.



Nuestra manera de viajar ha cambiado notablemente. Cuando hace unos años nos proponíamos realizar un viaje, la planificación era mucho más costosa. Actualmente tenemos a nuestra disposición infinidad de blogs especializados en viajes que nos aclaran hasta la más mínima duda que nos surja, y que están sustituyendo a las conocidas guías en papel. Esa ansiedad ante lo desconocido se disipa ante un conocimiento casi completo del lugar al que decidimos desplazarnos.



Las agencias de viaje han quedado relegadas casi a un segundo plano debido al auge de las agencias online, en las que el consumidor puede organizar el viaje a su medida, eligiendo las opciones que más se adapten a su situación y todo esto sentado, sin necesidad de moverse del sillón de su casa.



Comprarse un billete de avión ya no supone una odisea, existen cantidad de buscadores que nos ofrecen comparativas de precios, y para adquirir uno basta con seguir unos sencillos pasos. Por ello actualmente ocho de cada diez vuelos se compran a través de internet. Dependiendo de las características de nuestro vuelo ya no existe la necesidad de dirigirse al mostrador de la compañía aérea sino que podemos facturar desde la página de la compañía y descargar las tarjetas de embarque directamente en nuestro móvil en forma de código QR. Esto supone un ahorro considerable de tiempo. Además, con la proliferación en los últimos años de las compañías low cost, el costo de los billetes está al alcance de mucha más gente.







Podemos afirmar pues, que estamos ante un turista 3.0, que no tiene la necesidad de comprarse varias guías antes de emprender su viaje, sino que cuenta con una infinidad de posibilidades que ofrecen las apps de viajes disponibles para todo tipo de Smartphones. Simplemente con ir acompañados de nuestro teléfono o reloj inteligente tenemos a nuestra disposición todo lo que resulta indispensable para movernos alrededor del mundo:







-Las pesadas cámaras de fotos se sustituyen por los objetivos de nuestros móviles de última generación, o por cámaras deportivas con objetivos de 360º para no perderse ningún detalle.



- Los antiguos mapas en papel, tan complejos de entender a veces, son reemplazados por las sencillas aplicaciones GPS en nuestro smartphone, que nos ofrecen instrucciones claras.



- Los traductores simultáneos, convierten en pretérito a los viejos diccionarios de idiomas en papel.







Hablamos de un viajero totalmente informado que lee una enorme cantidad de opiniones. Nada queda en manos del azar sino que la elección de un destino, alojamiento, restaurante o visita está basada en la valoración que anteriormente han dejado otros viajeros. Sin duda, hoy en día, los avatares del carismático personaje de Julio Verne, Phileas Fogg, en La vuelta al mundo en ochenta días, serían muchos más fáciles de sobrellevar con un Smartphone o un reloj inteligente. Eso sí, dejarse llevar por la aventura sigue teniendo su encanto.