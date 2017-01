Muestran qué tono de voz disfrutan más los cachorros

(Tomada de la Red)

Existen excepciones a la regla, pero la mayoría de las veces, cuando vemos a un bebé, le hablamos en un tono de voz agudo y ridículo.



Lo que hace que los adultos parezcan tontos, pero realmente esto tiene un propósito: científicos aseguran que al “hablarle como bebé” a los infantes les ayuda a absorber palabras más fácilmente que cuando les hablas en un tono normal.



El estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, realizó una dinámica similar pero con cachorros.



En la primera parte del experimento, los voluntarios vieron imágenes de cachorros y perros adultos y grabaron una pieza de diálogo preescrito como si estuvieran hablando directamente con los perros en las fotos: "Hola! ¡Hola linda! ¿Quién es un buen chico? ¡Ven aquí! ¡Buen chico!”.



En la segunda parte, los investigadores reprodujeron las grabaciones de nuevo a los perros y observaron cómo reaccionaron al sonido de la voz humana.





Los puntos a destacar son dos: En primer lugar, cuando los investigadores realizaron un análisis acústico en sus grabaciones de voz, descubrieron que los participantes alteraron su tono dependiendo de la edad del perro en cuestión.



En general, la gente habló más lentamente y con otro tono cuando se dirigía a un perro, pero la diferencia era especialmente pronunciada cuando hablaban con cachorros. Lo que, por cierto, funciona bien para los cachorros: mientras que los perros más viejos eran igualmente sensibles a las grabaciones agudas y normales, los más jóvenes estaban especialmente comprometidos cuando estaban escuchando a la gente hablar en un tono dulce.



Los autores del estudio no tenían una conclusión firme de por qué era así, pero especularon que, al igual que con los seres humanos, hablar alto y lento "puede ser eficiente para promover el aprendizaje de palabras, una habilidad bien demostrada en perros."