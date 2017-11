La diabetes tipo 2 es reversible

(Tomada de la Red)

La idea de que la diabetes tipo 2 puede ser reversible ha ido ganando fuerza en la comunidad investigadora pero, hasta ahora, los mecanismos que impulsan esta remisión no se conocían. Ahora, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Yale en New Haven (EE. UU.) ha desentrañado el mecanismo por el que la restricción calórica conduce a la reversión de la diabetes tipo 2 en experimentos realizados con ratones.Según los científicos, tan solo 3 días con una dieta muy baja en calorías (a nivel humano serían menos de 800 calorías al día) fueron suficientes para revertir los marcadores de diabetes tipo 2 en los roedores diabéticos. Restringieron las calorías en las dietas de las ratas que mostraban el equivalente de todas las características de la diabetes tipo 2 en los humanos, que son la enfermedad del hígado graso no alcohólico, la hiperglucemia, la obesidad y la hiperinsulinemia (cuando la cantidad de insulina en la sangre es mayor que la que se considera normal).Las dietas restringidas contenían un cuarto de la ingesta calórica normal, y las ratas fueron sometidas a este tipo de dieta durante 3 días. En ese tiempo, el equipo utilizó una nueva técnica, que ellos mismos desarrollaron, que les permitió examinar una serie de cambios metabólicos que hacen que el hígado produzca glucosa en exceso.Pasados los 3 días, los niveles de glucosa en sangre de los animales disminuyeron rápidamente. Además, pudieron revelar detalles adicionales de por qué exactamente estaba sucediendo esto:"Utilizando este enfoque para interrogar exhaustivamente el metabolismo de los carbohidratos y las grasas, demostramos que es una combinación de tres mecanismos la responsable de la rápida reversión de la hiperglucemia después de una dieta muy baja en calorías", comenta Gerald I. Shulman, coautor del trabajo que publica la revista Cell Metabolism.Tres mecanismos de inversiónAsí, los investigadores encontraron tres mecanismos mediante los que este tipo de dieta redujo drásticamente las concentraciones de azúcar en sangre en los roedores:-La dieta disminuyó la velocidad a la que el lactato y los aminoácidos se convirtieron en glucosa.-Disminuyó la velocidad a la que el glucógeno hepático se convirtió en glucosa.-Disminuyó el contenido de grasa del hígado, lo que, a su vez, hizo que el hígado fuera más sensible a la insulina.Estos tres mecanismos juntos promovieron la disminución de la glucosa de una manera independiente del peso, aclaran los autores, pues el peso corporal de los roedores no se vio afectado durante todo el estudio, indica Muy Interesante Sin embargo, antes de declarar que la diabetes tipo 2 tiene cura, debemos averiguar si este mismo método también funcionaría en humanos, por lo que el siguiente paso será realizar un ensayo en humanos."Nuestros hallazgos, si se traducen a humanos, sugerirían que [estos tres mecanismos] podrían ser potenciales blancos terapéuticos para reducir la glucosa plasmática en aquellas personas con diabetes tipo 2", explica Rachel J. Perry, coautora del estudio.Como vemos, la investigación es realmente prometedora, pero aún estamos en la etapa de recolección de datos. Si podemos obtener la confirmación de éxito en humanos, representará un rayo de esperanza para aquellos que viven con la enfermedad pues, hasta hace poco, se pensaba que la diabetes tipo 2 solo podría empeorar con el tiempo o, en el mejor de los casos, tratarse con la medicación adecuada.