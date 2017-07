Niñas afganas podrán ir a concurso de robótica en EU

KABUL, AFGANISTÁN. (AP)

La tercera fue la vencida para el equipo de robótica afgano, integrado por mujeres, que podrá entrar a Estados Unidos para participar de una competencia internacional gracias a la intercesión del presidente Donald Trump para revertir una decisión de negarles el ingreso al país.



Las seis niñas podrán participar la semana entrante junto con concursantes de 157 países. Han creado un robot clasificador capaz de reconocer los colores naranja y azul y desplazar objetos para colocarlos en sus lugares correspondientes.



“Me siento muy feliz. Es un viaje muy importante para nosotras”, dijo Lida Azizi, de 15 años, emocionada por la perspectiva de poder competir.



La Casa Blanca dijo el miércoles que Trump intercedió para que se permitiera el ingreso del equipo. Después de estudiar varias posibilidades, el Consejo Nacional de Seguridad resolvió otorgarles un “parole”, de acuerdo con un alto funcionario del gobierno que habló bajo la condición de anonimato por tratarse de discusiones privadas.



El parole es una medida temporaria bajo la cual una persona que de otro modo no podría obtener visa para Estados Unidos recibe un permiso temporario por razones de emergencia, humanitarias o de bien público.



“Es un momento feliz para nuestro equipo”, dijo la directora Alireza Mehraban a The Associated Press en entrevista telefónica. “Vamos de un país devastado por la guerra y el propósito es mostrar lo que son capaces de hacer las mujeres afganas. Es un paso importante para las mujeres afganas”.