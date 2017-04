Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude cibernético

(Agencias)

Debido al fuerte incremento que han tenido en los últimos meses los intentos por fraude cibernético en el sector financiero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) dio recomendaciones para evitar ser víctima de delincuentes en estas vacaciones.



El organismo destacó que el fraude tradicional aumentó apenas 12.5% al pasar de 3 millones 131 mil 666 a 3 millones 525 mil 167, pero en contraste, el fraude cibernético, cometido a través del comercio por internet, operaciones en la web, banca móvil y pagos por celular, creció 123% en comparación con 2015, al pasar de 790 mil 936 a un millón 765 mil 654 reclamos, es decir, casi un millón de reclamaciones más.



Ante este entorno, la Condusef recomendó a los usuarios de servicios

financieros en el país evitar realizar sesiones de compras o transferencias electrónicas en computadoras de uso público o compartido.



- Realizar compras seguras por internet, verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad “https://” y un candado cerrado en la barra de direcciones.



- No responder ningún mensaje de correo sospechoso, de remitentes desconocidos o aquellos que te dicen haber ganado un premio, viaje o sorteo, generalmente te pedirán tus datos personales.



- Recordar que ni las entidades financieras, ni VISA o MasterCard u otro operador de tarjetas, solicitan datos personales a sus clientes o verificación de sus cuentas, mediante correo electrónico.



- Nunca ingresar contraseñas, sobre todo bancarias, a algún sitio al que se llegó por un correo electrónico o chat. Ingresa directamente a la dirección oficial de la institución financiera.



- No apartarse de la computadora cuando exista abierta una sesión de banca por internet, ni dejar el token a la mano.



- No proporcionar a nadie tu Número de Identificación Personal (NIP) y cambiar contraseñas de acceso con frecuencia.



- Al realizar un pago, nunca perder de vista la Terminal Punto de Venta (TPV), así se evitará un doble cargo o que la tarjeta sea clonada.



- Utiliza tu tarjeta en sitios comerciales debidamente establecidos.

- Guardar vouchers para posibles aclaraciones por cargos no reconocidos.



- Antes de tirar a la basura algún documento que tenga información personal o financiera, destruirlo por completo y verificar que ningún dato pueda ser extraído.



- Revisar las terminales y cajeros, ya que la presencia de aparatos añadidos pueden delatar un duplicador de bandas magnéticas.



- No permitir ayuda de extraños en cajeros automáticos.



- Si se acude a algún centro vacacional, no dar datos de tus tarjetas cuando se ofrecen tiempos compartidos o periodos vacacionales a lo largo del año, ya que al entregar la información de la tarjeta de crédito o débito, se pueden aceptar cargos que se reflejarán en el próximo estado de cuenta.



- También existe el phishing telefónico, en donde los delincuentes simulan ser funcionarios bancarios y piden otorgar datos de las cuentas bancarias.



- La Condusef recordó que 73 de cada 100 quejas que registró el sector bancario durante el 2016, es decir, 5.3 millones, fueron originadas por un posible fraude y tuvieron un incremento de 35% con respecto al año anterior.