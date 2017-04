Renuncia directora de relaciones públicas de Uber

NUEVA YORK(Agencias)

La directora de comunicaciones de Uber deja la empresa, en medio de una serie de renuncias de ejecutivos que ocurren mientras la compañía intenta salir de una serie de problemas.



En un memorándum enviado a los empleados, el director general Travis Kalanick calificó a Rachel Whetstone de una "personalidad fuerte" que "estaba muy adelantada en cuanto a varios cambios que necesitábamos hacer como empresa".



Uber enfrenta acusaciones por tolerar rutinariamente sexismo y acoso sexual en centros laborales. Kalanick también está en problemas luego de que un video lo mostrara regañando a un conductor. La empresa está contratando a un director de operaciones para que les ayude en la administración.



Uber también ha contratado al exsecretario de Justicia, Eric Holder, para dirigir una investigación sobre los alegatos de sexismo.



Whetstone, quien comenzó a trabajar en Uber en el 2015 luego de estar una década en Google, no especificó el motivo de su renuncia.



La reemplazará su subalterna, Jill Hazelbaker.



"Estoy increíblemente orgulloso del equipo que hemos formado y, al igual que cuando dejé Google, una mujer fuerte y brillante quedará en mi lugar", dijo Whetstone en un comunicado.



El mes pasado, el presidente de Uber, Jeff Jones, renunció menos de un año después de ocupar el puesto. En un comunicado que envió entonces al blog de tecnología Recode, Jones dijo: "Las creencias y maneras de abordar el liderazgo que han guiado mi carrera son inconsecuentes con lo que he visto y experimentado en Uber, y no puedo seguir como presidente del negocio de servicio de conductores".



En febrero, un alto ejecutivo de ingeniería, Amit Singhal, se fue de Uber cinco semanas después de anunciarse su contratación. Recode reportó que Singhal no reveló que había dejado su puesto anterior en Google debido a un alegato de acoso sexual.



Ed Bakery, vicepresidente de Uber para productos y crecimiento, también renunció este año, al igual que Charlie Miller, el principal investigador de seguridad de Uber, quien renunció para irse con la competencia china, Didi.