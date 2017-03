Cómo saber que anunciantes de Facebook tienen tus datos

(Tomada de la Red)

Es común dar tu información personal en la web sin que te des cuenta. Las grandes empresas compran y venden sus datos todo el tiempo sin que lo sepas, ya sea basado en los enlaces que hagas clic o en los productos que ves.



Facebook es conocido por tener un conocimiento particularmente expansivo de las preferencias de sus usuarios, la demografía y sus hábitos; que utiliza para orientar a grupos muy específicos para la publicidad.



Si alguna vez te has preguntado por qué te aparecen los anuncios específicos que ves en home, es relativamente fácil averiguar quién está enfocándose en tí y si tiene tu información de contacto.



Para averiguar qué anunciantes de Facebook tienen tu dirección de correo electrónico y número de teléfono, sólo tienes que descargar un archivo, como explicaron en la revista Vocativ recientemente.



Facebook permitió por un tiempo a los usuarios descargar archivos de información, pero la información que se puede ver en ese archivo ha cambiado a lo largo de los años. Mientras que sólo se podía descargar alguna información de perfil y actualizaciones de estado en 2012, ahora puedes ver un rango de datos más amplia, como la calidad de la conectividad móvil o los eventos a los que has ido. A partir del año pasado, también puedes ver qué datos se utilizan para mostrarte los anuncios.



He aquí cómo verlo:



Ve hasta arriba en tu página de inicio de Facebook y ve a tu configuración. En la parte inferior de la página de configuración general, haga clic en "descargar una copia de sus datos de Facebook". A continuación, recibirá un correo electrónico de Facebook con los datos de archivo adjuntos. Abra ese archivo adjunto, haga clic en la carpeta denominada HTML y, a continuación, haga clic en el archivo "ads.htm".



Los temas y las páginas que han hecho su camino en tu configuración de publicidad podría sorprenderte. Estas son las empresas y organizaciones que ya tienen tu número de teléfono o dirección de correo electrónico y han optado por publicar una campaña publicitaria personalizada en Facebook; ver el nombre de un anunciante en la lista no significa que Facebook les haya dado su información.



Habrá algunas compañías con tu información de contacto que tendrán sentido, como si has realizado compras por internet en alguna página o estás suscrito a una revista o periódico. Es razonable que estas empresas tengas tus datos, ya que probablemente tu se los proporcionaste para los envíos.



Pero al recibir el mail con la información de los anunciantes que vendrán en el mail te sorprenderá que algunos vendrán de páginas a los que entraste alguna vez, otros parecen seguir los programas que ves en línea y otros simplemente no sabrás como es que llegaron a obtener tu información.



Si quieres una manera fácil de ver qué temas de Facebook te están abordando a para publicidad, también puedes explorar la extensión de Chrome, ProPublica, que indica los intereses que Facebook está diciendo a los anunciantes que tienes.



También puede utilizar la sección de archivos de anuncios en Facebook para ver cuántos a anuncios has dado clic, lo cual es una entretenida caminata por tu historia de internet.