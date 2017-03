Verizon pidió descuento por robo de datos en Yahoo

SAN FRANCISCO, EU.(AP)

Verizon exigió un descuento de 925 millones de dólares al comprar los servicios online de Yahoo en compensación por los daños causados por el mayor robo de datos en la historia de internet. Al final aceptó una concesión de 350 millones de dólares.



Los detalles sobre los tratos con Verizon aparecieron en unos documentos presentados ante las autoridades regulatorias el lunes.



Los documentos no detallan por qué Verizon aceptó la cifra más baja, que había sido anunciada previamente.



Las empresas llegaron a un acuerdo por 4.830 millones de dólares en julio pasado, pero reanudaron el diálogo al revelarse que más de 1.000 millones de usuarios de Yahoo sufrieron hackeos en 2013 y 2014.



Se trata del mayor robo de datos en la historia de internet.



Los documentos muestran además que la directora ejecutiva de Yahoo Marissa Mayer recibirá un pago compensatorio de 23 millones de dólares si no trabaja para Verizon.



Es una cifra más baja que la de 44 millones de dólares divulgada en septiembre, debido a opciones de venta accionaria y otras prestaciones están ahora incluidas en las cuenta regular de Mayer.



Yahoo divulgó recientemente que no le pagará a Mayer su bonificación anual ni le dará una lucrativa opción accionaria debido a que, según las investigaciones, reaccionó con demasiada lentitud al robo de datos detectado en 2014.



Verizon accedió a comprar la división online de Yahoo tras un largo declive de esa empresa de internet. El resto, incluyendo participaciones accionarias en la compañía china Alibaba Group y en Yahoo Japan, formará parte de una compañía que se llamará Altaba Inc.



Yahoo dijo en otro documento presentado el lunes que Thomas McInerney será el director ejecutivo de Altaba. McInerney ha sido miembro de la junta directiva de Yahoo desde abril de 2012 y ha trabajado en IAC/InterActiveCorp y en Ticketmaster.