Cabify presenta Cabify Express

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cabify, la app de movilidad con presencia en 10 ciudades de la República Mexicana, presenta Cabify Express, la primera categoría formada por motocicletas que estará disponible para usuarios particulares y corporativos, sólo en la CDMX para el envío y reparto a domicilio de paquetes o mensajería, todo a través de la plataforma móvil o desde la web.



A partir de hoy lunes, las personas que utilicen el servicio para enviar o recoger un documento o artículos en general podrán hacerlo directamente desde la app o la web, y contarán con el respaldo tecnológico para monitorear en tiempo real la entrega de paquetes, a la par que comparten el trayecto con sus familiares o amigos.



Con esta nueva categoría, Cabify busca consolidar una solución de movilidad integral desde una sola plataforma, donde los usuarios podrán eficientar tiempos de entrega a un precio sumamente accesible, con la misma calidad y servicio que distinguen a la empresa.



“Muchas personas ya confían en la plataforma para hacer envíos inmediatos, por eso queremos darles un valor añadido y destinar una flota específica de conductores en motocicleta que va a cubrir las necesidades de este sector” expresó Adrián Alcántara, Head of New Business de Cabify México.



“Cabify Express apunta a ser la solución más eficiente y accesible en el mercado, pues además de la plataforma tecnológica que lo respalda, los tiempos de entrega se estima que puedan ser menores a los que un automóvil puede hacer” agregó.



Para mayor seguridad y control de los usuarios, no se aceptarán pagos en efectivo y todo será a través de la plataforma con tarjetas de crédito, débito o Paypal, donde el usuario podrá conocer el estimado de la tarifa antes de solicitar el servicio.



La tarifa mínima será de 40 pesos por 4 km y, a partir del km 5 la tarifa bajará a 9 pesos por km. Sólo en hora pico se hará un cargo extra (fijo) de 10 pesos.



En la etapa inicial, únicamente estará disponible las colonias Polanco, Roma, Condesa, Zona Rosa, Anzures, Cuauhtémoc y Juárez; bajo solicitud inmediata (sin reserva), de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs. y los sábados de 9:00 a 15:00 hrs.



Debido a las características del servicio, sólo se podrán trasladar paquetes con un peso máximo de 8 kg y que no excedan más de 30x30x40 (cm), mismo que deberá estar sellado o empaquetado por el usuario antes de entregárselo al repartidor.



Todos los repartidores serán capacitados por Cabify, a la par que contarán con seguros de protección tanto para conductores como para los paquetes.



Cabify apunta a la versatilidad y la eficiencia de solucionar un problema de envío de paquetes de manera rápida y segura en momentos no programados, por eso seguirá buscando alternativas de movilidad que vayan acorde las necesidades de los usuarios en la CDMX.



Las personas que deseen inscribirse al esquema de repartidores/conductores de motocicleta podrán registrarse en: https://drivers.cabify.com/



Para conocer los términos y condiciones de la categoría pueden visitar la siguiente pág. https://cabify.com/mexico/terms