No te pierdas nuestra selección

Una recopilación de programas o aplicaciones pensadas para prácticamente cualquier tipo de usuario. Todas ellas cuentan con una gran reputación y las valoraciones recibidas por los usuarios son muy buenas.







¿Preparado? Aquí tienes algunas de las mejores aplicaciones para Mac según TodoAppleBlog



PDF Expert

En caso de que trabajes con archivos PDF a diario esta aplicación no debería faltar en tu Mac. No sólo te permitirá abrir cualquier tipo de archivo PDF con comodidad, sino que también podrás hacer anotaciones, subrayar las partes importantes e incluso hacer modificaciones o crear tus propios archivos de este tipo.



Una aplicación imprescindible que también tiene versión para dispositivos móviles.



CleanMyMac3

Los ordenadores de Apple tienen fama de no necesitar mantenimiento y esto es solo una verdad a medias. Es cierto que no necesitan tanto mantenimiento como Windows, pero sí necesitan cierto mantenimiento para no perder la optimización inicial del sistema operativo.



Instalar y desinstalar aplicaciones, el aumento de archivos temporales guardados en el sistema de almacenamiento, archivos duplicados, etc, etc… Todo eso hace que los equipos empiecen a ir más lentos y es ahí donde entra en juego CleanMyMac, una aplicación imprescindible para mejorar el rendimiento de los Mac.



Spark

El correo electrónico es imprescindible hoy en día para muchas personas y al mismo tiempo es uno de los sistemas de comunicación más improductivos que existen. Son muchos los desarrolladores que se han propuesto crear herramientas para hacerlo más productivo y Spark es posiblemente la mejor opción disponible para Mac en este momento.



Spark es un cliente de correo electrónico inteligente. Un cliente que aprende de tus costumbres y te ayuda a organizar mejor toda la correspondencia digital que recibes cada día.



Además, cuenta con funciones para posponer emails y así liberar la bandeja de entrada. Por ejemplo, si recibes un email con una tarea que tendrás que hacer en unos días, puedes posponerlo durante el tiempo que quieras y pasado ese tiempo volverá a aparecer en tu bandeja de entrada. También tienes la posibilidad de responder un email y marcarlo para que vuelva a aparecer pasado un tiempo prudencial, de manera que llevar un seguimiento de los emails que necesiten una respuesta sea un poco más sencillo.



1Password

Cada día utilizamos contraseñas para acceder a nuestras cuentas en diferentes servicios como redes sociales, banca electrónica, servicios de almacenamiento en la nube, tiendas online, etc, etc… Es posible que en tu caso cometas el típico error de utilizar la misma contraseña en todas partes y 1Password es la app que necesitas para dejar de cometer este error que pone en riesgo tu seguridad.



1Password es un gestor de contraseñas multiplaforma que te facilita la tarea de utilizar contraseñas diferentes en cada sitio. Con esta aplicación solo tendrás que recordar una contraseña, la que te da acceso a la “bóveda” en que almacena el resto de contraseñas, y dejar que ella se encargue de crear contraseñas seguras para cada sitio al que accedas e introducirlas cuando quieras acceder.



Todas las contraseñas se sincronizan a través de iCloud (u otros servicios en la nube), por lo que las tendrás disponibles en iPhone, iPad, otros Mac, Android o incluso Windows.



Todoist

Mantener una lista de tareas es una de las mejores formas de estar organizado y no olvidarte nunca de las cosas que tienes que hacer. Además, anotarlas en un servicio como Todoist te permite liberar la mente y ocuparla con cosas más interesantes.



Todoist es una de las aplicaciones de gestión de tareas más flexibles y potentes que puedes encontrar actualmente. Está presente en infinidad de plataformas, lo que hace que capturar tareas sea muy sencillo. Además, gracias a ser un servicio "en la nube", todas las tareas estarán sincronizadas y accesibles desde cualquiera de las plataformas con las que es compatible.



El servicio permite compartir listas de tareas con colaboradores, añadir todo tipo de archivos a las tareas, crear proyectos, utilizar etiquetas para organizar las cosas que tienes que hacer, crear recordatorios, etc, etc…



Transmission

Existen un montón de clientes de Bittorrent para Mac, pero este es uno de los más recomendables que puedes encontrar. Se trata de una aplicación sencilla, con una interfaz muy básica que muestra lo realmente importante y que funciona de maravilla en macOS.



La aplicación es Open Source y la puedes descargar completamente gratis en la web de sus desarrolladores.



WhatsApp

Cuando estás trabajando con el Mac y recibes un mensaje por WhatsApp es muy molesto tener que coger el smartphone y responder desde él. Por eso WhatsApp lanzó hace un tiempo un cliente para Mac que permite mantener conversaciones a través del servicio desde el ordenador.



WhatsApp para Mac está basado en la versión Web del servicio, por lo que será necesario que tengas el smartphone encendido y conectado a Internet para utilizarlo. No es la solución perfecta, ya que seguirás dependiendo del móvil, pero al menos sí es más cómodo escribir.



Pastebot

El portapapeles de macOS te permite copiar y pegar contenidos de una aplicación a otra o de una parte de un documento a otra, pero solo permite tener un elemento copiado de cada vez (texto, enlaces, imágenes, etc, etc…).



Pastebot es una herramienta creada para eliminar esta limitación y que te permite tener un historial de varios elementos copiados. De esta forma puedes mejorar tu productividad trabajando con un Mac si necesitas trasladar muchos elementos de un archivo a otro o similar.



Microsoft Office

Debemos reconocerlo, la suite ofimática de Apple, iWorks, está bien para un uso básico, pero si lo que necesitas algo más potente la mejor opción disponible es Microsoft Office (con, quizá, la excepción de Keynote frente a PowerPoint).



En los últimos años, Microsoft se ha puesto las pilas con su suite ofimática para Mac y en la actualidad se puede decir que está al nivel de la versión para Windows o muy cerca. La integración con los archivos creados en la versión de PC es perfecta y la lista de características de las diferentes aplicaciones es la misma.



Screenflow

QuickTime es una aplicación que incluyen todos los Mac y que permite hacer grabaciones en vídeo de lo que ocurre en la pantalla del ordenador. Esto puede ser suficiente para muchos usuarios, pero si necesitas algo más potente para crear screencast Screenflow es lo que debes elegir.



Screenflow permite hacer grabaciones de toda la pantalla del Mac o de un trozo seleccionado previamente. Además, permite superponer en el vídeo los clicks de ratón con animaciones para hacerlo más visible o que se muestre en pantalla las teclas que pulsas. También incluye un editor de vídeo que te permite hacer modificaciones en la grabación antes de exportarla para utilizar el vídeo resultante en cualquier lugar (Youtube, Vimeo, redes sociales, etc, etc…).



Dropbox

Los servicios de almacenamiento en la nube te permiten mantener tus archivos accesibles desde cualquier dispositivo, compartirlos fácilmente con otras personas y sincronizarlos entre varios dispositivos. Existen muchas opciones en la actualidad, pero para nosotros Dropbox es simplemente la mejor opción.



La app para Mac del servicio es sencilla y a la vez muy potente. Te permite tener una carpeta que está sincronizada con la nube y todos los archivos o carpetas que guardes en ella se sincronizan automáticamente. Además, puedes generar enlaces para compartir esos archivos con un par de clicks e incluso puedes tener carpetas compartidas con otros usuarios del servicio.



Pixelmator

Pixelmator es un viejo conocido en el mundo Mac. Se trata de una aplicación de edición y retoque de imágenes que compite con Photoshop, pero que tiene un precio muy inferior al sotware de Adobe. Pero no te dejes engañar, esta diferencia de precio no está reñida con la calidad del producto y con las posibilidades que ofrece.



Pixelmator es una herramienta muy potente para editar cualquier tipo de imagen y que seguramente cubrirá todas las necesidades que te puedas encontrar.