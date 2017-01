España, a la cabeza de las smart cities

(Tomada de la Red)

Casi la mitad de la población española reside en ciudades –somos el tercer país más urbanizado de la Unión Europea–, y estas, por lo general, contaminan demasiado, despilfarran energía y no ofrecen unos servicios públicos a la altura de las crecientes exigencias de sus habitantes.



Por otro lado, el 92 % de los españoles tiene al menos un smartphone, lo que nos pone, junto con Singapur, a la cabeza mundial en la penetración de estos dispositivos que han sustituido a los ordenadores como aparato más usado para conectarse a internet.



Santander se está dotando de una red de 20.000 sensores diversos (de medio ambiente, aparcamiento, iluminación, riego…) que recopilarán información que posibilitará un mejor servicio para los ciudadanos.



Ya ha ahorrado un 30 % de energía en edificios públicos mediante tecnologías que minimizan su consumo energético según el clima y la actividad en su interior.



La app para móviles SmartSantanderRA ofrece a los visitantes de la ciudad información de parques, playas, puntos de interés, oficinas de turismo, tiendas, transporte... Y los sensores avisan al conductor de dónde hay plazas libres mediante pantallas callejeras y mensajes al móvil.



Málaga, laboratorio urbano



Los sensores para facilitar el aparcamiento funcionan también en Málaga, otra de las ciudades más inteligentes de España, que posee una flota de doscientos vehículos eléctricos que se alquilan a particulares y empresas.



En colaboración con Endesa, su Ayuntamiento está implantando un alumbrado público inteligente que ahorra una gran cantidad de energía.



En esta localidad andaluza, el 30 % del consumo eléctrico proviene del alumbrado urbano, pero el gasto en ese apartado se ha reducido en 2,5 millones de euros anuales mediante esta tecnologías que aumentan la iluminación de las calles poco transitadas solo cuando los sensores detectan la presencia de personas o vehículos.



Madrid y Barcelona se suben al carro



Las dos mayores ciudades de España no quieren quedarse atrás. Barcelona está desarrollando múltiples proyectos en este ámbito, y Madrid trabaja con las firmas IBM y Everis en la iniciativa MiNT (Madrid Inteligente), una plataforma que recogerá y analizará continuamente información de la ciudad para mejorar la gestión de la limpieza y las basuras, el arbolado, el riego, el pavimento, el alumbrado...



Son solo cuatro ejemplos de lo que se está haciendo en nuestro país, a la vanguardia mundial en el desarrollo de las smart cities.



Ya son 79 los Ayuntamientos que forman parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elaborado un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes para apoyar este proceso de revitalización tecnológica que parece imparable.