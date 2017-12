Descubren la causa principal de la demencia

(Tomada de la Red)

Un equipo internacional de científicos, formado por expertos de la Universidad de Manchester, la Universidad de Auckland, AgResearch Nueva Zelanda, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Australia Meridional, el Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Harvard, ha confirmado el descubrimiento de la causa principal de la demencia, lo que tendrá implicaciones importantes para su posible tratamiento y diagnóstico.Según el investigador principal Garth Cooper de la Universidad de Manchester (Reino Unido), la acumulación de urea en el cerebro a niveles tóxicos puede causar daño cerebral y, finalmente, demencia.Se trata de una continuación de los estudios anteriores de Cooper, que identificaron los vínculos metabólicos entre la enfermedad de Huntington, otras enfermedades neurodegenerativas y la diabetes tipo 2.El estudio muestra que la enfermedad de Huntington, uno de los siete tipos principales de demencia relacionada con la edad, está directamente asociada con los niveles de urea cerebral y los procesos metabólicos.Los científicos utilizaron cromatografía de gases y espectrometría de masas de última generación para medir los niveles de urea cerebral. Para que los niveles sean tóxicos, la urea debe aumentar 4 veces o más, con respecto a los niveles de un cerebro normal, indica Informe21 Su estudio de 2016, que revela que la urea está vinculada de manera similar con el alzhéimer evidencia, según Cooper, que este hallazgo podría ser relevante para todos los tipos de demencia relacionadas con la edad.También descubrieron que los niveles altos de urea se presentaron antes de que comenzara la demencia, lo que podría ayudar a los médicos a diagnosticar e incluso tratar la demencia, mucho, mucho antes de su aparición.El equipo utilizó cerebros humanos, donados para la investigación médica por diversas familias, así como ovejas transgénicas en Australia.Desentrañando la demenciaLa urea y el amoníaco -en el cerebro- son productos de degradación metabólica. La urea es más comúnmente conocida como un compuesto que se excreta del cuerpo en forma de orina. Si la urea y el amoniaco se acumulan en el cuerpo porque los riñones no pueden eliminarlos, por ejemplo, pueden aparecer síntomas graves."Este estudio sobre la enfermedad de Huntington es la última pieza del rompecabezas que nos lleva a concluir que la urea cerebral elevada desempeña un papel fundamental en la demencia. Sin embargo, se necesita más investigación para descubrir la fuente de la urea elevada en la enfermedad de Huntington, particularmente en lo que respecta a la posible implicación del amoníaco y un defecto metabólico sistémico", explica Cooper a la revista PNAS.La demencia produce una pérdida progresiva e irreversible de las células nerviosas y el funcionamiento del cerebro, lo que causa pérdida de memoria y deficiencias cognitivas que afectan la capacidad de aprendizaje. Actualmente, no hay cura."Ya sabemos que la enfermedad de Huntington es una enfermedad causada por un gen defectuoso en nuestro ADN, pero hasta ahora no entendíamos cómo causaba eso daño cerebral, por lo que creemos que es un hito importante", finaliza Cooper.