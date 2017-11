Apple podría lanzar su dispositivo de Realidad Aumentada en 2020

(Tomada de la Red)

Según informa Bloomberg, Apple estaría desarrollando un dispositivo de Realidad Aumentada que podría estar listo para 2019, haciendo los primeros envíos en 2020.La compañía está buscando crear un dispositivo que cambie el panorama de ese campo al igual que lo hizo el iPhone en 2007 con los móviles.Debemos tener en cuenta que los de Cupertino todavía no disponen de un set de realidad aumentada propio, pero están utilizando dispositivos de otras empresas para desarrollar y probar funciones de su nuevo móvil.Según fuentes de Bloomberg, las HTC Vive son las que están utilizando la mayor parte de los desarrolladores.Este énfasis en Realidad Aumentada de Apple no sorprende a estas alturas, la compañía está trabajando en una serie de proyectos de esta tecnología. Al igual que con los productos anteriores, Apple no está esperando a que alguien le haga un chip capaz de alimentar su futuro dispositivo.La compañía diseñará el suyo propio de forma similar a lo que hizo con los Apple Watch. Estos chips pueden exprimir más componentes: procesadores gráficos, chip AI, CPU…, en un área más pequeña que los procesadores estándar y además, consumen menos energía.Tim Cook ha descrito la tecnología como algo “potencialmente tan revolucionario como el smartphone”. Si fuese el caso, nos encontramos con mucho en juego ante la llegada del primer dispositivo de Realidad Aumentada de Apple.Con información de CONECTICA.COM