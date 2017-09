Estos podrían ser los productos que se presentarán en el apple event

(Tomada de la Red)

El ostentoso evento de lanzamiento tendrá lugar en el Teatro Steve Jobs del Apple Park, la nueva sede de la empresa de Cupertino, que tiene forma de nave espacial y está considerada como el último producto diseñado por Jobs, que falleció en 2011.Los nuevos productos y la temporada de compras posterior son los más importantes para Apple en años.La compañía de la manzana ha vendido más de 1.200 millones de iPhones en la última década y marcó el principio de la era de la informática móvil, aunque el año pasado sufrió un recorte sustancial de sus ingresos al rechazar muchos consumidores el iPhone 7 por verlo demasiado similar al iPhone 6.Apple espera que el nuevo teléfono de gama alta, que probablemente se llamará iPhone X, silencie a los que critican que la empresa ha perdido en innovación. El terminal tendrá una pantalla que irá de borde a borde, con colores más vistosos y desbloqueo por reconocimiento facial sin necesidad de un lector de huellas digitales ni de un botón de inicio físico.Los otros dos modelos, que se espera tengan la denominación de iPhone 8 y iPhone 8 Plus, están concebidos como una actualización del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.También podrían incluir características nuevas como una parte posterior de cristal similar al iPhone 4 que ayudaría a facilitar la carga inalámbrica.Se espera que el precio de los nuevos modelos sea elevado. El analista de Bernstein, Toni Sacconaghi, pronostica que el modelo de gama alta costará US$899 , aunque otros expertos esperan que cruce el umbral de los US$1.000.El precio más alto de los modelos actuales es de US$769 dólares para el iPhone 7 Plus.Buena parte de los costes adicionales tienen que ver con unos componentes más caros, como una pantalla de mayor resolución, sensores 3D y más capacidad de memoria. “Algunos de estos componentes son muy costosos, sin duda”, dijo Brian Blau, analista de Apple en Gartner.Blau espera que Apple mantenga varios modelos de menor precio en su línea de productos.Los analistas también esperan que Apple presente un nuevo Apple TV con una resolución más alta que el actual.Esta mayor resolución podría venir bien al cortejo que Apple está haciendo a Hollywood, un esfuerzo que ha subido de marcha recientemente con el fichaje de dos altos ejecutivos procedentes de Sony.La compañía también podría revelar más detalles del HomePod, el altavoz de voz doméstico activado por voz que compite con los dispositivos Echo de Amazon y el altavoz Home de Google.El grupo dirigido por Tim Cook anunció el Homepod en junio y comenzará a venderlo en diciembre.Por último, se espera que Apple anuncie una nueva versión del Apple Watch.Las versiones anteriores del reloj tenían que vincularse al móvil del usuario para recibir o enviar datos, pero el nuevo previsiblemente se podrá conectar a redes de datos inalámbricas como cualquier teléfono móvil. Apple nunca dice el número de relojes que vende.Gene Munster, un veterano experto en Apple y analista de Loup Ventures, cree que las ventas del reloj podrían duplicarse e incluso triplicarse con la nueva conectividad.Pero por grande que sea el éxito del producto, no tendrá la repercusión financiera del iPhone, que representó el 63% de los 215.000 millones de dólares que facturó Apple el año pasado.Aunque Apple aplastase a rivales como Fitbit Inc y Garmin en ventas de relojes inteligentes, Apple seguirá siendo la compañía del iPhone.“Se trata de algo importante para la categoría de ‘wearables’ (dispositivos electrónicos que se llevan en la ropa o como complemento), pero no tanto para la compañía”, dijo Munster.