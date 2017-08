Ciberseguridad, promete amplio campo laboral en 2022

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Para 2022 habrá 1.8 millones de vacantes que no serán ocupadas por la falta de candidatos calificados en ciberseguridad.



WannaCry y Petya, tipos de malware que aprovecharon las brechas de seguridad de Microsoft para infectar computadoras en todo el mundo y detuvieron varias industrias, requieren expertos que los detengan a tiempo.



También preocupa que no existen académicos encargados de capacitar a los futuros expertos en ciberseguridad, señala Rodrigo Calleja, director de Seguridad de IBM México.



Incluso, hay empresas que emplean a jóvenes que estudiaron carreras no especializadas en el tema, pero que cuentan con las habilidades técnicas necesarias y de aptitud.



Para combatir esta escasez de profesionales en ciberseguridad, IBM realizó un estudio que arrojó cinco puntos básicos a ser considerados.



1. Repasar la estrategia de la fuerza de trabajo: hay que considerar las habilidades esenciales para una organización y a partir de eso, diseñar caminos claros para la función de seguridad, centrándose en qué habilidades se necesitan en cada nivel.



Al reclutar candidatos, las empresas se deben centrar no solo en el grado universitario, también hay que contemplar la experiencia en temas de seguridad.



2. Mejorar el compromiso y la divulgación para atraer a los candidatos: hay que expandir los esfuerzos de reclutamiento más allá de las universidades.



3. Construir un ecosistema local de ciberseguridad: hay que fomentar el trabajo en conjunto con asociaciones y organizaciones que desarrollen fuerza de trabajo, escuelas secundarias y escuelas técnicas y profesionales.



Además, pueden crearse comités de ciberseguridad donde participen diversas empresas y compartan experiencias.



4. Proporcionar un programa de apoyo sólido para los nuevos empleados: los colaboradores deben apoyar a los nuevos empleados y ayudarlos a ganar experiencia, dándoles libertad creativa para trabajar en diferentes proyectos y explorar nuevas tecnologías y servicios.



5. Centrarse en el aprendizaje continuo y mejorar las habilidades: ya que se cuenta con nuevos talentos hay que retenerlos dándoles oportunidades para que construyan habilidades y aprendan cosas nuevas a través de clases, certificaciones y conferencias.



La ciberseguridad es un campo altamente dinámico, que requiere que los empleados en el campo constantemente actualicen sus aptitudes.