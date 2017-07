Descubren la estrella más pequeña jamás conocida

(Tomada de la Red)

La estrella más pequeña jamás descubierta. Este ha sido el hallazgo de un equipo de astrónomos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) ha descubierto la estrella más pequeña medida hasta ahora.Así, con un tamaño ligeramente más grande que Saturno, la estrella fue identificada al pasar por delante de la otra estrella del sistema binario, que es mucho mayor, con el mismo sistema que emplean los expertos para detectar planetas."Nuestro descubrimiento revela cómo de pequeñas pueden ser las estrellas", explica Alexander Boetticher, coautor del trabajo que publica la revista Astronomy & Astrophysics.La estrella tiene la masa mínima para permitir la fusión de hidrógeno en helio"Si esta estrella se formara con una masa ligeramente inferior, la reacción de fusión del hidrógeno en su núcleo no podría sostenerse, y la estrella se habría transformado en una enana marrón", aclara.Sin embargo, con proporciones en miniatura, EBLM J0555-57Ab mantiene la masa suficiente para permitir la fusión de hidrógeno en el helio en su núcleo. Pero claro, es extremadamente débil, unas 2.000 a 3.000 veces menos brillante que nuestro propio Sol, indica Muy Interesante Combinado con su proximidad a su estrella madre -mucho más brillante y de mayor tamaño- encontrar la estrella fue todo un desafío. "Es como tratar de mirar una vela al lado de un faro", comenta Amaury Triaud, coautor del estudio.El análisis realizado por investigadores inmersos en el experimento Wide Angle Search for Planets (WASP) mostró que la diminuta estrella tiene una masa comparable a la masa estimada del ya conocido TRAPPIST-1 descubierto a principios de año, pero con un radio alrededor del 30% más pequeño y una atracción gravitatoria en su superficie unas 300 veces más fuerte que en la Tierra.Estrellas como esta, pequeñas, oscuras y más frías que muchos de los exoplanetas gaseosos gigantes descubiertos en los últimos tiempos, se consideran candidatas óptimas para dar luz a mundos que puedan albergar vida, pues esta cualidad de las estrellas podría aumentar la probabilidad de encontrar planetas que retienen agua líquida en su superficie.Si bien estas diminutas estrellas con menos del 20% de la masa del Sol no son realmente las más comunes del Universo, todavía hay mucho que no conocemos sobre ellas, en gran parte por lo complicado que resulta hallarlas.Superando récordsAl referirnos a las estrellas pequeñas, hablamos de objetos celestes con unas dimensiones exiguas pero suficientes para que se den las condiciones adecuadas de presión y temperatura para la fusión nuclear del hidrógeno en helio.La estrella que hasta ahora ostentaba el récord de una de las estrellas más pequeñas del universo conocido, 2MASS J05233822-1403022, tiene una masa que equivale a 0,08 veces la de nuestro Sol. Ahora, la diminuta EBLM J0555-57Ab, está en la cima de este ránking y va a ser complicado que la superen.