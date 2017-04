Logran que las células sean resistentes al VIH

(Tomada de la Red)

Un equipo de expertos en Biomedicina del Centro de Investigación Scripps, en EE. UU., ha desarrollado una nueva estrategia para combatir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el sida.



En esencia, han dado con un mecanismo que permite crear una población de células resistentes al mismo. En las primeras pruebas de laboratorio, han observado que estas logran reemplazar rápidamente a las enfermas, lo que, en teoría, conllevaría la curación del enfermo.



Para ello, estos científicos, coordinados por Jia Xie, del Departamento de Química de la citada institución, y Richard Lerner, una de las mayores autoridades mundiales en inmunología, han ideado un sistema que consigue fijar anticuerpos que combaten el VIH a las células inmunes. En un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, señalan que una vez que los anticuerpos se adhieren a la superficie de la célula, el virus no puede acceder a un receptor clave en la misma, lo que evita que la infección se extienda. “Podríamos decir que se trata de una especie de vacuna celular”, indica Lerner.



“Un anticuerpo situado en el punto adecuado es más eficaz que muchos flotando en la corriente sanguínea. No se precisan tantas moléculas”, señala Xie. Las células que no cuentan con este sistema de defensa acaban muriendo, mientras que las que sí lo tienen sobreviven y se multiplican. Su progenie hereda de esta forma la protección.



Los investigadores tienen previsto colaborar con los responsables del centro médico City of Hope, en Duarte (California), para evaluar la eficacia de esta técnica y la posibilidad de desarrollar a partir de ella un tratamiento contra el VIH.