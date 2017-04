Conoces el LG Protect

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Previo al lanzamiento del LG G6, su smartphone insignia, LG Electronics informó que tendrá un programa de remplazo de pantallas en caso de rotura accidental; el programa LG Protect ampara la reparación del equipo sin costo y será válido para los productos LG Stylus3 y LG G6 adquiridos en Telcel.



Para hacer válido el programa LG Protect, las personas que requieran reemplazar la pantalla de su smartphone deberán:

Llevar su equipo al Centro de Atención a Clientes Telcel de su preferencia.



Presentar la factura o ticket de compra y una identificación oficial.



Así obtendrán la reparación de su pantalla sin costo.



LG Electronics precisó que el programa LG Protect será válido únicamente para los productos LG Stylus3 y LG G6 adquiridos en Telcel o en cualquier distribuidor autorizado de esta empresa.



El programa sólo es aplicable una vez por producto y será válido del 30 de abril al 30 de octubre de 2017.



LG Protect ampara a los usuarios de los equipos antes mencionados por una reparación de rotura de pantalla por equipo y solo derivado de algún evento accidental y no intencional, al manejar el equipo de forma habitual.



Además, este programa solo es aplicable o válido hasta por tres meses posteriores a la fecha de compra del equipo.



La reparación del equipo tendrá una duración de 5 días hábiles una vez que se cumplan los requisitos de validación de este programa, que solo es válido en la República mexicana.



LG Protect no podrá aplicarse para productos de LG o de otra marca que no participen en este programa, o bien, con productos que hayan sido alterados, que no presenten código IMEI, que éste haya sido borrado, removido o alterado de alguna forma.



No podrá presentarse el mismo teléfono por segunda vez o veces subsecuentes; tampoco se recibirán equipos que hayan tenido alguna modificación o reparación no autorizada, si el equipo ha sido abierto, o bien, si la reparación se realizó por alguna persona o en algún lugar no autorizado.