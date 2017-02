Un robot no resiste los altos niveles de radiación en Fukushima

(Tomada de la Red)

Un robot de limpieza controlado a distancia y enviado a un reactor dañado en la central nuclear japonesa de Fukushima tuvo que ser retirado este jueves antes de que concluyera su misión debido a problemas en su cámara causados, probablemente, por altos niveles de radiación, informa el periódico 'The Japan Times' que cita al operador de la planta Tokyo Electric Company (Tepco). retomó el portal RT. El fallo del robot, equipado con una bomba de agua de alta presión y una cámara diseñada para soportar hasta 1.000 sieverts de exposición acumulada, ha llevado a los expertos a reevaluar los niveles de radiación dentro del dañado reactor número 2, donde esta semana se detectó un agujero de unos dos metros de diámetro.Aunque el robot puede soportar 530 sieverts por hora —dosis capaz de matar casi en el acto a un ser humano— un funcionario de la compañía afirmó que una radiación de hasta 600 sieverts debería ser "básicamente correcta".Sin embargo, la última prueba no dejó lugar a la duda de que los niveles de radiación alcanzan niveles récord dentro del reactor, siniestrado por el sismo y el posterior tsunami devastador que azotó Japón en marzo de 2011.El objetivo del robot era lavar depósitos de restos de tinta y aislamiento de cables de hasta 2 centímetros de espesor en el carril de 7 metros de largo que conduce a un área bajo del recipiente de presión, que sostiene el núcleo.Tepco planea enviar otro robot al carril para examinar el fondo de recipiente de presión a finales de este mes.Los niveles de radiación registrados son ahora tan altos que hasta las máquinas más avanzadas no lo pueden resistir y quedan destruidas tras apenas dos horas de exposición. Por este motivo, Japón está estudiando un plan de contención y desmantelamiento total de la central.