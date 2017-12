Instagram: así puedes saber cuáles son tus mejores fotos de 2017

(Tomada de la Red)

Hay algunas imágenes de Instagram tuyas que han sido las más comentadas e, incluso, las que más vieron las personas y le dieron ese encantador “me gusta”.



¿Sabes cuáles son?



Incluso, ya muchos no han dudado en ningún momento de compartirlas bajo el hashtag #2017bestnine. ¿Cuáles fueron las 9 imágenes que más vieron tus contactos de ti?



Si deseas conocer cuáles han sido tus 9 fotos más populares en este año, deberás ingresar al enlace 2017bestnine.com e introducir tu nombre de usuario.



También se puede incluir el nombre de otro contacto porque no piden credenciales. Esto si deseas ver cuáles han sido las mejores fotos de tus amigos o de tu estrella favorita.

Recuerda que esta función es habilitada siempre y cuando tu Instagram es público.



Si piensas aplicar el truco en una cuenta cuyas credenciales son privadas, no podrás ver nada. ¿Te animas?