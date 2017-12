Estudiantes mexicanos ganan oro en Olimpiada de Matemáticas

(Agencias)

El equipo mexicano que participó en la Olimpiada Rioplatense de Matemáticas 2017 ganó medallas de oro, plata y bronce, resultados que muestran que "cada vez nos vamos afianzando y somos de los mejores en la región en esos niveles", afirmó Carlos Bosch Giral, director del programa Concurso Primavera de Matemáticas de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).



Bosch Giral también explicó que el certamen que organiza a nivel nacional la AMC, Concurso de Primavera, es de los más grandes que se tienen en América latina, porque participan más de 500 mil niños en distintas rondas eliminatorias hasta que se detectan a los niños más talentosos, por ello es normal que se obtengan estos resultados.



El investigador reconoció que gracias a este concurso se ha podido hacer promoción y difusión de las matemáticas. "Las medallas son muy importantes, pero hay un trabajo que se deja en el camino, sobre todo con los profesores de educación básica que trabajan con los niños en distintos momentos y niveles, y porque desde su perspectiva, las matemáticas son la piedra angular de la sociedad del conocimiento".



Al certamen internacional de Argentina, que se realizó del 3 al 6 de diciembre, acudieron seis estudiantes mexicanos para participar en los dos niveles considerados en la competencia, menores de 15 años: Daniel Alejandro Ochoa, Tamaulipas (plata); Andrea Garibaldi Gamboa, Sinaloa y Yaramy Alejandro Lira Vizuet, de Jalisco (ambos bronce) y Danya Carolina Gómez Cantú, de Nuevo León.



Y menores de 13 años: Ana Illanes Martínez de la Vega, Ciudad de México (oro) y David García Maldonado, Oaxaca.



Los ganadores



Martínez de la Vega, de 12 años, comentó que es la primera vez que viaja para concursar en esta competencia y que los problemas que tuvo que resolver en el examen para ganar la medalla de oro no tienen que ver con lo que se aprende en las aulas:



"No son como en la escuela que se tienen que repetir y memorizar, las matemáticas son mucho más que eso, los problemas invitan a pensar e intentar resolverlos da mucha emoción".



La joven estudiante sostuvo que seguirá participando en este concurso de la AMC.



Por su parte, Daniel Alejandro Ochoa, de 13 años y ganador de una presea de plata, recomendó a otros jóvenes acercarse a las matemáticas y compartir con otros jóvenes el gusto por esta ciencia, "pues gracias a esta competencia conocí a personas de Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Perú a quienes me quiero encontrar en próximos años", dijo el tamaulipeco.



En tanto, Andrea Garibaldi, expresó que estaba muy contenta por los resultados del concurso "no solo porque alcancé una medalla, también por la experiencia de convivir con personas de otros países".



La joven estudiante sinaloense espera encontrar una carrera donde pueda conjuntar conocimientos de química, biología y matemáticas y aunque aún no tiene claro cuál seguirá, sí sabe que será alguna relacionada con estas ciencias y todo gracias a concursos como este, del que supo gracias a la difusión que se hace en su escuela.



Lira Vizuet, jalisciense ganador de un bronce, resaltó que la Olimpiada Rioplatense es el primer certamen internacional en el que compite y el que le dio la oportunidad de salir del país, y esto "es mi principal motivación para seguir en las competencias de ciencias como las que organiza la Academia".



La ganadora invitó a otros jóvenes para que participen en concursos de ciencia, porque "no se pierde nada, por el contrario; además, es muy fácil, hay que buscar un poco de apoyo y ser parte de esto, intentarlo varias veces porque hay varias oportunidades a lo largo de los años para lograr medallas para nuestro país".



La neoleonesa de 15 años Danya Carolina Gómez Cantú no obtuvo ninguna medalla, pero desde muy pequeña conoció este certamen y gracias a este acercamiento le gustan las ciencias. "Me gustaría estudiar ingeniería físico industrial y si tuviera la oportunidad de cursarla me encantaría que fuera en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. También quiero un máster en energías renovables para ayudar a mejorar mi comunidad y la calidad de vida de la gente".



Por último, García Maldonado, oaxaqueño de 12 años, aún emocionado porque el de Argentina fue su primer viaje internacional y por haber vivido "muchas aventuras", dijo que disfrutó de la convivencia con otros niños de su edad y adelantó que seguirá compitiendo para lograr una medalla y entusiasmar a otros de sus compañeros para participar.



La Olimpiada Rioplatense de Matemáticas la organiza la Federación Iberoamericana de Competiciones Matemáticas y se realiza anualmente durante la segunda semana de diciembre en alguna entidad del Río de la Plata.



En esta competencia participan únicamente países de la región iberoamericana.