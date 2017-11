NASA no enviará tripulantes en la primera misión espacial EM-1

(Tomada de la Red)

En febrero de este año la NASA comenzó a estudiar la posibilidad de un vuelo tripulado a bordo del cohete superpesado Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion en el marco de la misión espacial EM-1 (Exploration Mission-1).La NASA asegura que es técnicamente capaz de incluir tripulación en el EM-1, pero tras los análisis que han realizado los especialistas de la agencia espacial se ha decidido seguir desarrollando el proyecto del vuelo no tripulado."Después de sopesar los datos y evaluar todas las implicaciones, la agencia continuará ejecutando el plan original para el primer lanzamiento [...] sin tripulación", reza el comunicado de la NASA.Además, la fecha del primer lanzamiento todavía no está clara: los recientes datos indican que el vuelo no podría realizarse antes de junio del 2020.No obstante, el administrador temporal de la NASA, Robert Lightfoot, ha expresado la esperanza de que algunos de los riesgos estimados no se cumplan, por lo que el lanzamiento podría efectuarse en diciembre del 2019.Asimismo, la agencia asegura que seguirá acumulando datos para que sus ingenieros puedan lograr "extender la presencia humana a lo largo del sistema solar".Uno de los planes de la misión EM-1 es volar a Marte.