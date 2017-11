Expertos engañan con éxito al sistema de reconocimiento facial del iPhone X

(Tomada de la Red)

Especialistas de la corporación Bkav, una compañía de Vietnam especializada en seguridad cibernética, engañaron a la tecnología de reconocimiento facial 'Face ID' del iPhone X, demostrando que "no es una medida de seguridad efectiva".Para tal objetivo, los expertos diseñaron una máscara usando una impresora 3D." La nariz fue hecha a mano por un artista y utilizamos impresiones en 2D para otras partes", según explicó su vicepresidente, Ngo Tuan An."Entendimos cómo funcionaba su inteligencia artificial y cómo evitarla", destacó.En un video publicado por la propia compañía, uno de sus empleados demuestra la efectividad de la máscara y logra desbloquear con éxito el dispositivo en el primer intento.Más fácil de lo que esperabanHasta el momento la empresa no ha explicado en detalle cómo es su mecanismo de funcionamiento y subrayó que es bastante difícil de hacer sin cierto conocimiento en seguridad. Sin embargo, afirma que resultó "mucho más fácil" de lo que esperaban."Solo fue necesaria media cara para crear la máscara (…) El mecanismo de reconocimiento no es tan estricto como creen", resalta la firma.Bkav subraya que Apple no llevó a cabo una "investigación seria" respecto al reconocimiento de rostros y advierte que "multimillonarios, líderes de grandes corporaciones y agencias como el FBI necesitan entender el problema del sistema 'Face ID'".¿Apple miente?Durante el lanzamiento del iPhone X, el vicepresidente de mercadotecnia de Apple, Phil Schiller, afirmó que 'Face ID' puede distinguir el rostro humano de las máscaras gracias a su inteligencia artificial.No obstante, en ese mismo evento, Apple vivió un momento incómodo cuando la función falló en plena presentación.El esperado 'smartphone' no 'identificó' a su usuario y pidió introducir un código PIN. Posteriormente se intentó desbloquear el móvil de nuevo, pero tampoco funcionó.