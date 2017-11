NASA construye su propio BFR para competir con SpaceX

(Tomada de la Red)

Para no quedarse rezagados detrás del proyecto SpaceX de Elon Musk, los especialistas de la NASA están desarrollando su propio cohete, que esperan que pronto sea capaz de llevar humanos y grandes cantidades de carga a Marte y más allá.Aunque Space Launch System 1 (SLS-1) todavía está en etapa de desarrollo, la agencia espacial ya ha producido un video gráfico utilizando la tecnología CGI que muestra qué aspecto tendrá el SLS-1.De acuerdo con sus creadores, el enorme cohete, que supera en altura a la emblemática Estatua de la Libertad de Nueva York, será el "más grande y más potente jamás construido" y podrá producir casi 4.100.000 kilos de empuje, es decir, más de lo que producen 31 aviones Boeing 747.Generar esa cantidad de energía permitirá al SLS-1 llevar 70.000 kilos de carga, el equivalente a 70 camionetas de 1 tonelada cargadas o 12 elefantes adultos.Algo que resultará bastante útil si los humanos queremos colonizar Marte.El lanzamiento inaugural del SLS-1 está planeado para el 2020 y, por razones de seguridad, la NASA no enviará astronautas en el primer viaje, informa la agencia.Pero cuando la seguridad del proyecto esté garantizada, realizará un viaje conjunto con la nave espacial tripulada Orion.El SLS-1 no es la única nave de este tipo actualmente en desarrollo.En septiembre, Elon Musk reveló su último ambicioso proyecto para llevar a cabo viajes espaciales.Se trata del cohete Big Falcon Rocket (BFR), que, según espera Musk, pronto transportará humanos a Marte.Musk también afirma que el BFR podrá llevar pasajeros "a cualquier parte de la Tierra en menos de una hora", lo que esencialmente permitirá que cualquier ciudad sea accesible para ir a pasar el fin de semana.