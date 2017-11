Científicos crean aleaciones metálicas similares a los huesos humanos

(Tomada de la Red)

Creado exclusivamente a partir de materiales biocompatibles —titanio, circonio y niobio—, el material podrá prolongar de forma notable la vida útil de los implantes médicos.El artículo sobre este nuevo desarrollo ha sido publicado por la revista Materials Science and Engineering: A.El tejido óseo del hombre durante mucho tiempo se consideraba singular en cuanto a sus propiedades: es, a la vez, muy resistente y elástico, lo cual le permite funcionar durante décadas en el organismo humano resistiendo a cargas cíclicas.Pero a veces los huesos sufren daños mayores y requieren de una sustitución.En los últimos años, los sustitutos de los huesos más extendidos son los implantes de titanio compatibles con los tejidos vivos del cuerpo humano. Sin embargo, no están libres de defectos: no son tan elásticos como los huesos y muchas veces esto afecta al equilibrio mecánico-biológico en el organismo humano.El tejido óseo deja de activarse ya que las cargas recaen en el material más rígido del implante. Por ello desaparece la conexión del implante con el hueso y este se afloja y tiene que ser reemplazado.Al igual que la aleación de titanio, la de titanio-circonio-niobio es muy resistente a un medio tan agresivo como el organismo humano. Pero gracias a su elasticidad similar a la del hueso, los implantes fabricados de esta aleación resultan más duraderos. Con información de INVDES.COM.MX