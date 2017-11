Google lanza 'Files Go', el AirDrop para Android

(Tomada de la Red)

Google ha estado trabajando en una nueva aplicación llamada Files Go, que funcionará como un centro para administrar, eliminar y compartir todos tus archivos. Es justo esa última opción la más interesante de la app.Files Go tiene una opcion que funciona de manera muy similar a AirDrop de Apple, lo que te permite enviar archivos fácilmente a teléfonos Android cercanos a través de Bluetooth, por lo que sirve para ahorrar datos.Pero hay limitaciones. Esta opción de transferencia de archivos no parece funcionar tan bien como AirDrop, ya que ambas personas necesitan tener la aplicación Files Go abierta, mientras que AirDrop te permite enviar archivos desde cualquier aplicación a cualquier contacto cercano.De todas formas, no deja de ser una buena opción a tener en cuenta. Hasta ahora, la mejor manera de enviar un archivo a un móvil cercano es usando Android Beam, que requiere tener los dos smartphones juntos para que se conecten a través de NFC.Funciona, pero es una interacción que muchas personas siguen sin conocer. Al poner una opción para intercambiar archivos dentro de una aplicación de manera clara es algo más fácil de descubrir.Desafortunadamente, Files Go no está disponible. Sí apareció en la Play Store durante un tiempo (bajo un programa de beta), pero se han cubierto las plazas muy rápido, y desde entonces se ha eliminado.Si quieres probarla, siempre puedes dirigirte a páginas como APKMirror (bajo tu propia responsabilidad).Tampoco está claro el alcance que tendrá la app una vez que esté lista. Visto el nombre de “Go”, parece probable que sea parte de la iniciativa Android Go de Google, una versión Android que se ejecuta en móviles con hardware más lento.El objetivo es hacer que Android funcione mejor en estos smartphones, de manera que el sistema operativo sea adoptado por la gente de países donde los teléfonos inteligentes están empezando a extenderse. Con información de CONECTICA.COM