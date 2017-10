Ahora Twitter te permitirá marcar tuits

(Tomada de la Red)

Keith Colemen, gerente de producto en Twitter confirmo que se insertará una nueva opción a la red social que permitirá marcar los tuits que desees guardar, ya sea para no perderlos o para leerlos más tarde.Hasta ahora muchas personas utilizan la opción de darle “me gusta” o mandarlo por mensaje directo para guarder tuits que son de su agrado pero muyt pronto eso ya no sera necesario ya que se habilitará la función de marcador.Colemen también comentó que la función de marcador ha solicitada por muchas personas pero sobre todo por usuarios de Japón.Los marcadores eliminarán la necesidad de marcar un tuit como favorite ya que en ocasiones solo quieres guardarlo para verlo más tarde y no necesariamente estás de acuerdo con el contenido del mismo.La función se identificará como “Add to bookmarks” (o añadir a marcadores) y se ubicará en el menú secundario. Con información de INFORME.21.COM