RED explica qué es y cómo funciona su pantalla holográfica

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Después de que hace unos meses, la compañía de cámaras digitales RED anunciara sus planes por fabricar y lanzar al mercado su propio teléfono inteligente, la firma por fin reveló cómo funcionará la pantalla holográfica que planean integrar en este equipo.



De acuerdo con el portal The Verge, la tecnología de pantalla de RED proviene de una sociedad con la startup Leia Inc.



"Leia aprovecha los recientes avances en el diseño y la fabricación de Nano-Photonic para proporcionar una solución de pantalla 'holográfica' completa para dispositivos móviles, a través de hardware y software patentados. La firma Silicon Valley comercializa pantallas móviles basadas en LCD, capaces de sintetizar el contenido holográfico del campo de luz, preservando al mismo tiempo el funcionamiento normal de la pantalla".



Es decir que al utilizar en el mismo panel múltiples capas LCD, utilizando "retroiluminación direccional" para permitir que cada ojo obtenga un punto de vista diferente del objeto proyectado, se consigue un efecto tridimensional.



De acuerdo con la firma Leia, esto será posible gracias a nanoestructuras colocadas sobre el panel LCD del equipo, lo que permitirá mostrar objetos holográficos proyectados desde la pantalla.



Según la compañía, el uso de esta tecnología no afectará el consumo energético del dispositivo, además de que habrá la opción de desactivar la proyección holográfica, que es cuando tendremos que ver la pantalla de forma directa.