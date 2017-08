Un asteroide del tamaño de una casa se acerca a la Tierra

(Tomada de la Red)

Un asteroide del tamaño de una casa se acercará a la Tierra el 12 de octubre de 2017, informa la agencia France Presse.Aunque no se sabe demasiado acerca de las características físicas del asteroide, denominado 2012 TC4, se estima que mide entre 15 y 30 metros de largo.Además, los expertos afirman que no implica ningún riesgo para nuestro planeta porque no entrará en la atmósfera.El punto de máxima aproximación a nuestro planeta se encontrará a 44.000 kilómetros, equivalente a una octava parte de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna.La observación de movimiento del TC4 "es una excelente oportunidad para poner a prueba la capacidad internacional para detectar y rastrear objetos próximos a la Tierra y evaluar nuestra capacidad para responder de forma conjunta a una amenaza real de asteroide", asegura la declaración de la Agencia Espacial Europea.