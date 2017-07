Prensa busca negociar publicidad con Google y Facebook

NUEVA YORK, EU. (AP)

Una agrupación de medios de comunicación estadounidenses está buscando permiso del Congreso para obtener el derecho a negociar de manera conjunta con Google y Facebook, dos empresas que dominan la publicidad y el tráfico de noticias en línea.



La Alianza de Medios Noticiosos (News Media Alliance), que representa a casi 2.000 organizaciones noticiosas, dijo que el dominio de ambas compañías ha obligado a los medios de comunicación a “jugar según sus reglas respecto a cómo se despliegan, jerarquizan y monetizan las noticias y la información”.



“Esas reglas han comercializado las noticias, abriéndole paso a las noticias falsas, que no se pueden diferenciar de las noticias verdaderas”, dijo la agrupación en un comunicado difundido el lunes.



No será fácil obtener una exención antimonopolio del gobierno para negociar de manera conjunta. Pero el director ejecutivo de la alianza, David Chavern, dijo en entrevista que es mejor intentar a no hacer nada.



La industria noticiosa se ha visto sacudida por el declive en la lectura de medios impresos y la pérdida de ingresos de publicidad se ha trasladado al mercado en línea.



Los medios de comunicación buscan una mayor protección para la propiedad intelectual, respaldo para los modelos de suscripción y una mayor porción del mercado de publicidad en línea. Google y Facebook se combinan para representar el 60% del mercado de publicidad digital en línea este año, según el despacho de investigación eMarketer.



Campbell Brown, jefe de sociedades noticiosas para Facebook, indicó en un comunicado que la empresa está “comprometida con ayudar a que el periodismo de calidad prospere en Facebook. Estamos progresando a través de nuestra labor con editoriales noticiosos y tenemos más trabajo por delante”.



Por ejemplo, la compañía dijo que está probando nuevos productos para ayudar a sus usuarios a descubrir noticias locales en Facebook.



La empresa también indicó que trabaja para reducir el número de noticias falsas y titulares engañosos para favorecer el “periodismo de calidad”.