Por qué deberías borrar tu número de teléfono de Facebook

Conseguir un apartamento en San Francisco es una competición feroz, por eso estaba emocionada cuando supe que la propietaria con la que había estado enviándome mensajes para ver un piso resultó ser amiga de otra buena amiga mío.Ella no me lo dijo, y tampoco somos amigas de Facebook: me enteré porque tiene su número de teléfono almacenado en la red social. Cuando comenzamos a coordinar los horarios para ver el apartamento, mi teléfono automáticamente sacó su foto de perfil y vinculó su número con su cuenta.Me di cuenta de que era un poco espeluznante enviar un email con el mensaje “Acabo de ver que eres amiga de mi amiga”, pero lo hice de todos modos, y gracias a eso conseguí el apartamento (un piso genial), indica Informe 21 No me arrepiento de nada, pero ella debería. Dudo que compartir su cuenta de Facebook con extraños interesados en su apartamento fuera intencional.Al tener su número de teléfono en la plataforma, está permitiendo que cualquiera que tenga su número (ya sea el fontanero o la persona que conoció anoche en un bar) encuentre su perfil.Si bien llegué a la lista de amistades de mi casera gracias a unos mensajes de texto, la técnica también funciona al revés, permitiéndote averiguar el número de teléfono de una persona.Hacker Noon señala que si tienes “¿Quién puede buscarte con el número de teléfono que proporcionaste?” en público en la configuración de privacidad de Facebook, tu número de teléfono también es esencialmente público.La opción por defecto es esa, que esté en público, y tu configuración de “¿Quién puede buscarme?” anula lo que hayas configurado para el número de teléfono. Entonces, si tienes configurada tu privacidad para que cualquier persona pueda buscarte, cualquier persona podrá ver también tu número de teléfono.Cuando agregas tu número a Facebook, de hecho, tus únicas opciones de privacidad son compartir ese número con “Todos”, “Amigos de amigos” y “Amigos”. No hay una opción “solo yo”.Y es posible que ni siquiera te des cuenta de que Facebook tiene tu teléfono: la aplicación te pide reiteradamente que confirmes tu número por razones de seguridad. Es fácil haberlo agregado durante una de esas “confirmaciones” sin darte cuenta de que inadvertidamente estabas publicando tu número para las masas.En un artículo que explica cómo Facebook descubre a quiénes conoces, Kashmir Hill señala que “Los perfiles–sombra, al igual que el sistema de Personas que quizás conozcas, no pueden ser desactivados.Lo único que puedes hacer para obstruir el funcionamiento de las conexiones por contactos de la red social es hacer algunos cambios en la configuración de privacidad de tu perfil, como evitar que las personas puedan encontrarte mediante correo electrónico o tu número de teléfono”.Si deseas eliminar tu número de Facebook (o mirar si lo tienen en primer lugar), puede hacerlo pulsando en la flecha hacia abajo en la parte superior derecha de tu página de perfil y luego seleccionando Configuración en el menú desplegable.Desde allí, selecciona General en el menú lateral y luego Contacto para ver si aparece tu número. Puedes ajustar quién puede buscarlo seleccionando Privacidad en el menú del lado izquierdo de la página y luego cambiando la configuración “¿Quién puede buscarte con el número de teléfono que proporcionaste?”.