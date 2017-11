11 señales de que eres adicto a instagram

(Tomada de la Red)

Hubo un día en que éramos capaces de disfrutar de nuestro café, estrenar nos zapatos preciosos e irnos de vacaciones sin documentar el viaje completo. Pero olvídate de eso, porque los tiempos han cambiado.



¿Quién no ha borrado una foto de su perfil por no tener suficientes likes (suicidio social) o ha comenzado a seguir a un montón de cuentas de comida sana trras chequear el perfil completo de una bloguera fitness?



¡Ay, Instagram! Independientemente de si lo amas o lo odias, todos nos hemos visto en alguna de las siguientes situaciones...



1. Te has comprado ropa solo por su potencial en Instagram y, luego, solo te la has puesto una vez.



2. Hacer la maleta para un viaje implica planificar cada look meticulosamente, de forma que cada uno de ellos supere al anterior en Instagram (y en likes, claro).



3. No dejas que tus amigos toquen la comida en un restaurante sin antes fotografiarla... Y has hecho cosas realmente vergonzosas en lugares públicos para hacer la foto perfecta.



4. Pronuncias las palabras "¡Solo una foto rápida!", al menos una vez al día.



...Y, cada vez que tu pareja te hace una foto para Instagram, se puede ver el aburrimiento y la falta de vida en sus ojos.



5. Tus amigos huyen de tu lado cada vez que te ven agarrar el móvil...



6. Has interrumpido una conversación para subir una foto a Instagram en hora punta (y no te has avergonzado por ello).



7. Has llevado a un completo desconocido a perder un largo (e incómodo) tramo horario en hacerte una foto. Para asegurarte de que es per-fec-ta.



8. Has mantenido conversaciones más que serias sobre Instagram con tu pareja...Y le has acusado de intento de boicot por hacerte "malas" fotos para la red social.



9. Nunca lo admitirás, pero sabes perfectamente que una mala foto podría arruinarte el día.



10. Inmortalizaste tu receta healthy y le añadiste un título positivo, incluso aunque sabía a pura basura.



11. De hecho, has elegido restaurantes solo por su valor en Instagram, y has comprobado que te cobran 20 euros por una tostada de aguacate.