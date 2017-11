Demandan a Apple por supuesto plagio en cámara dual

(Tomada de la Red)

La empresa israelí Corephotonics presentó una demanda contra Apple por plagio, con el argumento de que la tecnología de doble cámara utilizada en el iPhone 7 Plus y 8 Plus infringe su tecnología patentada.El CEO de Corephotonics, David Mendlovic, dijo que ha habido un intento de asociación con Apple pero que no hubo éxito. Según el informe de Reuters, la compañía de la manzana mordida elogió la tecnología de doble cámara e incluso dijo que "podría infringir" la patente con "pocas consecuencias".Según la demanda, "el principal negociador de Apple expresó desprecio por las patentes de Corephotonics, diciendo Mendlovic y otros que incluso si Apple infringía, tomaría años y millones de dólares en litigios antes de que Apple tenga que pagar algo".La empresa israelí alega en su juicio que Apple plagió cuatro de sus patentes,que se relacionan con la tecnología de doble cámara y otras características como el zoom óptico, por ejemplo.Las patentes fueron presentadas en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos entre noviembre de 2013 y junio de 2016, mientras que el iPhone 7 Plus fue lanzado en setiembre de 2016.Apple, sin embargo, tiene sus patentes propias para la tecnología de doble cámara, en la que describe características como el zoom óptico, el modo vertical, entre otras.Corephotonics está siendo representado por la empresa de abogados, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. La misma que asesoró a Samsung en sus demandas de patentes a Apple.El iPhone X no está mencionado en la demanda pero hay que tener en cuenta que este modelo se lanzó la semana pasada, por lo que podría agregarse en un futuro.