Un ingeniero afirma que "los huracanes han sido fabricados"

Un químico afirma haber encontrado la evidencia de que los huracanes Irma y José han sido fabricados a través de imágenes por satélite obtenidas por la NASA.Patrick Roddie quien es un químico y activista de geoingeniería, asegura que el pasado huracán Harvey, así como los activos Irma y José han sido "fabricados" y creados por el hombre.Esta es la conclusión a la que ha llegado Roddie, promotor del grupo medioambientalista Stop Spraying Us: "He descubierto pautas sospechosas en las trayectorias de los huracanes Harvey e Irma”Roddie asegura que en las imágenes de la NASA se distinguen " patrones de olas" que son habituales en "las estelas de agentes químicos pulverizados", lo que pone de manifiesto la existencia de "materiales de geoingeniería" alrededor de los huracanes.Todas estas declaraciones fueron hechas por Roddie en una entrevista con el portal Era of Wisdom en Youtube, donde destacó que este descubrimiento debe impulsar a la gente a "investigar el posible papel de personas en ellos". Con información de ACTUALIDAD.RT.COM