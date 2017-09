Alerta sobre nuevo virus en WhatsApp

(Tomada de la Red)

"Ahora podés usar WhatsApp sin Internet. WhatsApp lanzó ´ultra-light WiFi´, una característica para disfrutar Internet 4G gratis en cualquier lugar para la aplicación WhatsApp. Hacé click abajo para activarlo".Ese es el mensaje que mucha gente recibió en el popular servicio de chat, pero lógicamente, es falso.Aunque algunas empresas de telefonía brindan la aplicación de WhatsApp totalmente gratis con sólo contar con un determinado paquete de datos, podrás no solo enviar videos, mantener comunicación por videollamadas y llamadas, descargar fotos, además de enviar mensajes.No obstante hay un anuncio que indica que la app llegará totalmente gratis y sin tener que usar el paquete de datos o el Wifi para poder recibir todo los archivos que deseas.Este mensaje que circula a través de la misma aplicación (enviado por otro usuarios) o a través de mensajes de texto contienen un enlace que evidentemente no hace lo que promete, en cambio,instala un malware utilizado para extraer datos y de esta forma cometer algún tipo de fraude o estafa.Te recomendamos tener cuidado al recibir cualquier tipo de enlace en tu teléfono, en otro casos los enlaces te suscriben a servicios "premium" de cobro mensual, lo que elevan tu tarifa de consumo mensual.El mensaje ha sido diseñado para que hagas clic en el enlace, lo compartas con 15 contactos, proporciones información personal en una encuesta de dudosa procedencia y, en el peor de los casos, infectes tu móvil con software malicioso.Por eso es importante no abrir nunca el enlace.