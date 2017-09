Xiaomi lanza Mi A1 para Android

(Tomada de la Red)

El teléfono tiene un precio muy competitivo en el Rs 14,999 y saldrá a la venta a partir del 12 de septiembre a través de línea y fuera de línea de los canales.El Mi A1 smartphone de la estable de Xiaomi consiguió la estatura de Android, una plataforma creada por Google para el presupuesto de fabricantes de smartphones con una promesa de pura experiencia de Android más rápido y actualizaciones de software.de Negocios Estándar tomó el dispositivo para dar una vuelta y aquí están las primeras impresiones de la Xiaomi Mi A1 smartphone:El Mi A1 es el primer smartphone Xiaomi para ejecutar en la stock de Google Android Turrón fuera de la caja. Xiaomi ha infundido la aplicación de la cámara, Mi Tienda de app, la aplicación de control Remoto y de la aplicación de la retroalimentación en el sistema operativo pero aparte de eso todo lo demás es puro Android.El software no ofrece diseño de volante y se limpia para el núcleo y, por lo tanto, no hay desorden en cualquier lugar.Lo que es importante notar aquí es que el dispositivo recibirá Android más reciente de Oreo actualización pronto y el teléfono va a ser uno de los dispositivos para obtener el Android de P’ primero.La información fue compartida por el oficial de la compañía en el lanzamiento.CámaraMientras que el stock de Android es sin duda una ventaja, pero el Mi A1 característica clave es su módulo de cámara que utiliza la doble cámara de 12 megapíxeles sensores en la parte trasera y un sensor de 5 MP para selfie en la parte delantera.La cámara trasera es de lejos el mejor módulo de la cámara que hemos visto en dispositivos de Xiaomi después de la Xiaomi Mi 6. El resultado es un lugar idéntico, si no a la par, con el Mi 6.El modo de retrato y 2x de zoom óptico característica consistente, excepto en condiciones de poca luz. Bokeh, que desenfoca el fondo y refuerza la concentración, se ve natural, con poca o ninguna artefactos.Pantalla, calidad de audio y la vida de la bateríaEl Mi A1 smartphone de deportes de 5.5 pulgadas de pantalla con resolución fullHD. La pantalla es de en el plano conmutador (IPS) de la raza, que ofrece un mejor contraste y brillo.El Gorila de Vidrio cubierta de protección de la pantalla es un reflejo de la naturaleza, pero no obstaculizar la pantalla de la luz solar a la legibilidad.Otra característica clave de los smartphone es la dedicada amplificador de auriculares que se aumenta la potencia de salida de audio sin crear distorsiones.El teléfono ofrece una de las mejores de salida de audio y puede competir buque insignia de los teléfonos inteligentes fácilmente.El programa es un 3,080 mAh de la batería que mantiene en marcha por un día y más. La vida de la batería se ve prometedor y vamos a mirarlo de cerca en nuestra revisión final.El Xiaomi Mi A1 se ve prometedor y puede hacerle competencia antaño Google Pixel dispositivos.En Rs 14,999, el smartphone es una opción para aquellos que buscan stock de Android de la experiencia, sin comprometer el diseño, las características y el rendimiento de la cámara.