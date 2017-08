¡Prepárate para el Eclipse Solar!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El 21 de Agosto será un día maravilloso para los amantes de fenómenos naturales y para los que nunca han visto un eclipse solar, ya que podremos ser testigos en vivo y a todo color, del Gran Eclipse Solar (lo llaman así en EUA porque cubrirá la mayor parte del país).



Aunque tengamos una idea de lo que es, ya que casi a cada rato podemos ver eclipses de luna, pues para ver el eclipse de sol, no es lo mismo, no quieren quedarse ciegos de tanta belleza ¿verdad?, porque sí es posible lastimar nuestros ojos.



Y a pesar de toda esta emoción, les tengo una mala noticia:

lamentablemente no podremos ver en su totalidad este increíble fenómeno, pero eso no quiere decir que no lo intentaremos. Haremos de todo para que nuestra experiencia sea inolvidable y gracias a la tecnología con la que contamos en casa, o incluso en nuestro bolsillo lo lograremos.



NASA



La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (por sus siglas en inglés) obviamente está más que preparada para ver el eclipse, y claro que no nos dejan a un lado, por eso tienen hasta una página con todo lo que debemos saber sobre el eclipse, los cuidados que necesitamos tener y mucho más contenido, hasta una app para no perdernos de nada.



Ésta es una simulación en 3D que te dejará pre visualizar el eclipse desde cualquier parte del mundo.



Transmisiones en vivo



En YT y otros sitios, también podremos encontrar transmisiones en vivo del Gran Eclipse Solar, claro que una de las más grandes será la de la NASA, pero algunos otros sitios como Exploratorium, Space y muy probablemente El Instituto de Astronomía de la UNAM tendrá transmisiones.



La experiencia completa



Hablando de la UNAM, si vives en la CDMX podrás asistir el 21 de Agosto desde las 10:00 horas a observaciones con telescopios, filtros y métodos indirectos en las instalaciones del Instituto de Astronomía.