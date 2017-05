Identifican la especie del embrión de dino Baby Louie

(Tomada de la Red)

En los años 90, un equipo de arqueólogos descubrieron un embrión de dinosaurio en Henan (China), al que bautizaron como Baby Louie. Estaba dentro de un nido del tamaño de una rueda de camión que contenía enormes huevos de entre 89 y 100 millones de años de antigüedad. En aquel momento, no se pudo identificar la especie a la que podría haber pertenecido este dinosaurio chino. Ahora, un equipo de paleontólogos ha descubierto que Baby Louie es una criatura única que pertenece a una nueva especie de oviraptorosaurio gigante, similar a algunas aves modernas grandes como el casuario.Los investigadores, cuyas conclusiones se han publicado en Nature Communications, compararon el fósil del embrión con otras especies de dinosaurios descritas previamente y han visto que se trata de una especie diferente a las hasta ahora conocidas de oviraptorosaurio caenagnathidae, un grupo de enigmáticos dinosaurios emplumados y con pico, parecidos a las aves. Han bautizado a esta nueva especie Beibeilong sinensis, que se puede traducir como "bebé de dragón chino". El embrión mide 38 cm de largo desde el hocico a la base de la cola, pero una investigación previa estima que los dinosaurios de este tipo podrían llegar a pesar más de una tonelada (1.100 kg) en su fase adulta.El fósil de Baby Louie había sido enviado a Estados Unidos, como se hacía con muchos fósiles de huevos recogidos en Henan, que se exportaron de China a otros países. "Este fósil en particular estuvo fuera durante más de 20 años y su retorno a China nos ha permitido estudiarlo a conciencia", dice el profesor Lü Junchang, paleontólogo del Instituto de Geología de la Academia China de Ciencias Geológicas. Los huevos miden hasta 45 centímetros de largo y pesaban unos cinco kilos, por lo que están entre los huevos de dinosaurio más grandes jamás descubiertos. Aparecieron en un nido de unos 2 o 3 metros de diámetro que probablemente contenía al menos dos docenas de huevos.Según Darla Zelenitsky, profesora de la Universidad de Calgary que formó parte del equipo de investigación, "era un misterio saber qué tipo de dinosaurio pudo poner estos enormes huevos. Debido a que los fósiles de grandes terópodos, como los tiranosaurios, también fueron encontrados en las rocas en Henan, algunos expertos pensaron inicialmente que podían haber pertenecido a una tiranosaurio.Ahora sabemos que estos huevos fueron puestos por una oviraptorosauria gigantesca, un dinosaurio que se habría parecido mucho a un casuario de tamaño descomunal". Aunque no se han encontrado huesos de ejemplares adultos, los científicos creen que probablemente alcanzaban los ocho metros de longitud y unas tres toneladas de peso, a partir de la comparación de sus parientes cercanos.