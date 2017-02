Cómo las Chromebooks conquistaron las escuelas en EU

NUEVA YORK, EU.(AP)

La Google Chromebook, una especie de laptop simplificada, no es un dispositivo móvil práctico para muchas personas, especialmente porque se convierte en un pisapapeles costoso si no se tiene acceso a Wi-Fi.



Sin embargo, las Chromebooks han desafiado las expectativas y han logrado grandes avances en un ambiente inesperado: las escuelas de Estados Unidos.



La popularidad de la Chromebook en el sistema educativo estadounidense se limita principalmente a los grados elementales. Las laptop Mac y Windows aún dominan en los campus universitarios.



En retrospectiva, eso no debería ser algo sorprendente.



Las Chromebooks son baratas y fáciles de manejar, lo que las vuelve populares en las escuelas apegadas a un presupuesto y con personal limitado de apoyo técnico y ahora el Wi-Fi es lo suficientemente común en las escuelas y casas en el país como para convertir al dispositivo dependiente de Internet en un dispositivo práctico para los estudiantes.



En asociación con Samsung, Google lanzará nuevos modelos diseñados para atraer a un rango de consumidores más amplio.



Tienen varias funciones similares a las de una tableta, incluyendo un "stylus" (un lápiz digital), controles táctiles y una articulación de 360 grados que permite girar la pantalla.



Sale a la venta el domingo en Estados Unidos a un precio de 449 dólares. Una versión más potente saldrá al mercado en abril por 100 dólares adicionales.



Google y sus socios fabricantes intentan desterrar la percepción de las Chromebook como dispositivos costosos y de bajo rendimiento, pero incluso con los modelos Premium, será difícil expandirse más allá de las escuelas de Estados Unidos.



En lo referente a las computadores personales y tabletas, la porción de Chromebook en el mercado educativo estadounidense fue del 49% el año pasado, un aumento respecto al 40% de 2015 y el 9% en 2013, de acuerdo con cifras de la International Data Corporation ("Corporación Internacional de Datos", IDC por sus siglas en inglés) dadas a conocer esta semana.



Pero la educación representa tan solo el 14% de los 110 millones de dispositivos que se enviaron a Estados Unidos el año pasado y las Chromebooks consisten en únicamente el 9% de ese total. Sus números también son bajos en el extranjero, incluso en las escuelas.