Apple podría comprar Shazam

Apple Inc. está cerca de adquirir Shazam Entertainment Ltd., la aplicación de reconocimiento de música que ya está integrada en el asistente virtual Siri del gigante de la tecnología, según una fuente al tanto de las discusiones.Un acuerdo por el fabricante de aplicaciones con sede en Londres podría anunciarse tan pronto como el lunes, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles aún no son públicos.TechCrunch reportó con anterioridad sobre la posible adquisición, y agregó que podría valorar a Shazam en alrededor de US$404 millones.Esa valoración puede ser un golpe para algunos inversionistas de Shazam, que incluyen al multimillonario mexicano Carlos Slim y las empresas de capital de riesgo Kleiner Perkins Caufield & Byers, Institutional Venture Partners y DN Capital Ltd.La compañía de 18 años, que ha requerido el doble del tiempo promedio para ofrecer una salida a sus inversionistas, fue valorada en alrededor de US$1.000 millones cuando cerró su última ronda de financiación en 2015.La aplicación Shazam usa el micrófono en un teléfono inteligente para identificar casi cualquier canción que se reproduzca alrededor.La adquisición ayudaría a Apple a integrar esa capacidad más profundamente en sus ofertas de música, que incluyen un servicio de streaming y la tienda iTunes Store.Si Apple decide eliminar Shazam de la tienda de aplicaciones móviles de su rival Google, de Alphabet Inc., podría contar con un diferenciador clave para clientes potenciales.