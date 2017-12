Sólo 1.000 personas poseen el 40% de los bitcoines

(Tomada de la Red)

Los magnates del bitcóin están situándose entre las mayores amenazas para los nuevos inversionistas en la criptomoneda.Así lo afirma una serie de expertos citados por Bloomberg, señalando que las aproximadamente 1.000 personas poseedoras del 40% de los bitcoines pueden llegar a causar estragos con sus movimientos coordinados."Como en cualquier clase de activos, los grandes tenedores individuales e institucionales pueden manipular los precios, y se confabulan para ello", señaló Ari Paul, cofundador de la firma de inversión digital BlockTower Capital. "Creo que se trata de unos cuantos cientos de tipos que probablemente conversan entre ellos", agrega Kyle Samani, codirector del fondo de inversión Multicoin Capital.Estos tenedores de bitcoines son mayoritariamente anónimos, y se conocen como 'ballenas'.Entre ellos se encuentra 'el padre del bitcóin' bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, que se presume es dueño de una cuenta que contiene unas 980.000 monedas.Esto equivalía el viernes a más de 17.500 millones de dólares, cerca del 5% de todos los bitcoines en existencia.Varios especialistas concuerdan en que las eventuales manipulaciones de estas 'ballenas' podrían hacer que los precios de las criptomonedas caigan en picado.Según detallan, esta posibilidad aumenta a medida que se dispara el precio del bitcóin, que tras haber comenzado el año a 1.000 dólares se propulsó esta semana a los 18.000.A diferencia de los tradicionales mercados de valores, el problema para los inversionistas digitales frescos radica en que todavía no cuentan con mecanismos legales que los protejan adecuadamente.Expertos señalan que las criptomonedas se prestan a la especulación porque no están respaldadas por activos físicos, y al no ser consideradas como valores, los grandes inversores no están obligados a revelar su patrimonio.