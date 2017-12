Científicos desmontan el mito del "apocalipsis" de las abejas

(Tomada de la Red)

Diversos científicos han señalado que la alarma que advierte de un pronto 'apocalipsis' de las abejas no tiene fundamento, informa Real Clear Science.A finales de 2006, los medios de E.U. empezaron a hablar de colapsos de colonias, un fenómeno que se produce cuando una gran cantidad de abejas obreras desaparece y no vuelve a sus colmenas, abandonando así a sus reinas.La situación descrita era grave, ya que la continua desaparición de abejas ponía en peligro la producción de miel y la polinización de flores en plantas silvestres y cultivos agrícolas.Sin embargo, según los datos del Departamento de Agricultura de E.U. (USDA), el número de colonias de abejas de miel ha estado creciendo en el país desde el año 2008.Dave Goulson, profesor de la Universidad de Sussex, aseguró durante una entrevista en el 'podcast' Science Vs que se trata de una tendencia global.Pese a todo, las poblaciones de abejas, especialmente las silvestres, se enfrentan a muchas dificultades.Más que por el colapso de colonias, su declive en los últimos años está causado por distintos factores como la propagación de parásitos y enfermedades, el uso de plaguicidas y el cambio climático.Entre estas causas, destaca el varroa, una especie de ácaro que destruye colmenas enteras. Además, el creciente desarrollo industrial y de los monocultivos está haciendo desaparecer muchos de sus hábitats naturales.Los especialistas cree que todavía es temprano para hablar de un 'apocalipsis' de las abejas de miel, pero señalan que para preservar su población es necesario prestar más atención a la protección del medio ambiente.