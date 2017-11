Desarrollan una técnica que te permite elegir lo que sueñas

(Tomada de la Red)

Un equipo de investigadores de la Universidad de Adelaida, en Australia, coordinado por el psicólogo Denholm Aspy, asegura haber descubierto que las personas que siguen una combinación de técnicas muy concreta tienen más posibilidades de experimentar sueños lúcidos.En este tipo de experiencias, los durmientes son conscientes de que están soñado. De hecho, hay individuos que afirman que son capaces de controlar hasta cierto punto los acontecimientos que se suceden en la ensoñación; esto es, logran modificar el escenario a voluntad, introducir nuevos elementos y personajes, cambiar de apariencia… Algunos psicólogos se refieren a estas personas como onironautas.El psiquiatra holandés Frederik van Eeden definió este tipo de sueños en 1913, en su obra A Study of Dreams, pero Aristóteles, en el siglo IV a. C., y el médico Galeno de Pérgamo, en el II, ya especularon sobre la naturaleza de este fenómeno, que se cultiva en algunas escuelas de yoga.No obstante, no es algo que suceda frecuentemente, y algunos expertos relacionan los sueños lúcidos con las alucinaciones hipnagógicas que a veces se dan en el momento de tránsito entre la vigilia y el sueño. Con información de MUYINTERESANTE.ES