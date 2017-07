Medicinas contra acidez estomacal relacionadas con riesgo de muerte

(Tomada de la Red)

Tenemos malas noticias para las personas que padecen de acidez, esas pastillas que te hacen sentir mejor, también podrían ser causantes de un aumento en el riesgo de muerte en un periodo cinco años, según un nuevo estudio.La personas en el estudio, llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, que tomaron inhibidores de la bomba de portones (IBP) – el grupo formado por el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el rabeprazol y el esomeprazol – tenían un riesgo mayor de morir en el periodo de cinco años del estudio a comparación con personas que tomaron otro tipo de antiácidos, al igual que quienes no tomaron algún tipo de medicamento para la acidez.De acuerdo con el estudio, cerca del 8% de las personas con problemas de acidez son prescritas con IBP. Además de ser medicamentos que se pueden comprar sin receta.Pero, según los autores, más del 70% de las personas que toman IBP podrían no necesitarlo. Esto resulta preocupante porque los medicamentos han sido relacionados con varios problemas de la salud en estudios recientes, incluidos un mayor riesgo de padecimientos de los riñones e infecciones bacterianas peligrosas.En la investigación, los científicos analizaron los datos de más de 6 millones de personas de la base de datos del Departamento de Asuntos de Veteranos de EUA. Al comparar a los pacientes que tomaban otro tipo de antiácidos (bloqueadores H2), los pacientes que tomaban IBP tuvieron el 25% más de riesgo de morir de cualquier causa en los siguientes cinco años, indica Muy Interesante Además, el riesgo de muerte aumentaba conforme el IBP era utilizado por largos periodos de tiempo. Para las personas que tomaron dichos medicamentos por hasta dos años, el riesgo era 50% mayor durante el periodo de estudio, a comparación del resto de los individuos.Aún así, los investigadores destacan que su estudio fue observacional y no probó causa-y-efecto. En otras palabras, no quiere decir que los IBPs causen la muerte. Simplemente que se debe investigar más para entender la relación entre este tipo de medicinas y el riesgo de muerte.Los resultados, publicados en el diario BMJ Open, no significan que si tomas IBPs debes tirarlos, simplemente debes checar con tu doctor durante cuanto tiempo es recomendable que los tomes.